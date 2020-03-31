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Песков не ответил на вопрос о возможных консультациях Москвы и Эр-Рияда по нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных консультациях России и США с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти.

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На брифинге с журналистами во вторник, 31 марта, Пескову задали вопрос о том, обсуждалась ли данная тема во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Без комментариев», — заявил Песков.

Телефонные переговоры лидеров двух стран произошли накануне, 30 марта. Стороны обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции и договорились о консультациях по состоянию рынка нефти.

Трамп заверил, что такие контакты с Россией очень важны для США, несмотря на проблемы в отношениях двух государств.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

В то же время в Минэнерго России считают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

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