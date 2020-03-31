Эксперт спрогнозировал восстановление цен на нефть

Период дешевой нефти продлится недолго, потому что цены ниже $25 за баррель губительны для большинства производителей в мире, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков во вторник, 31 марта.

Накануне майские фьючерсы нефти Brent подешевели на 10%, до $22,42 за баррель. В свою очередь цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель, написали «Ведомости» 30 марта.

По мнению Юшкова, во втором квартале, вероятно, цены на нефть останутся низкими, но второе полугодие 2020 года станет периодом восстановления.

«Высока вероятность, что с рынка уйдут прежде всего сланцевые проекты и тем самым сократят перепроизводство на мировом рынке и цена начнет восстанавливаться. Одновременно с сокращением добычи в США будет восстанавливаться спрос в Китае, а через полтора-два месяца и Европа может сократить меры карантина и начать рост потребления нефти», — сказал эксперт.

Уже сейчас проекты, которые могут быстро реагировать на изменение ситуации на рынке, начинают сворачивать производство, отметил специалист.

В частности, будет сокращаться добыча на сланцевых проектах в США и битуминозных песках Канады. Там себестоимость нефти довольно высока, плюс у них высоки именно операционные издержки. Для добычи сланцевой нефти нужно постоянно и много бурить. Если проект становится нерентабельным, то компании останавливают бурение и далее проект перестает генерировать убытки, заключил Юшков.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.