Цена нефти Brent снизилась на 10%

Майские фьючерсы нефти Brent подешевели на 10%, до $22,42 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 30 марта.

Так, к 17:40 мск цена майских фьючерсов составила $22,32 за баррель, опустившись ниже $23 за баррель впервые с ноября 2002 года.Стоимость фьючерсов с поставкой в июне опустилась на 7,69%, до $25,8 за баррель, пишет «РИА Новости».

Подешевела и нефть WTI. К 1:40 мск цена майских фьючерсов снизилась на 8,52%, до $19,98 за баррель, к 7:23 мск стоимость составила $20,55 за баррель (–4,46%). К 17:40 мск ситуация немного изменилась, цена фьючерса с поставкой в мае составила $20,27 за баррель (–5,76%).

Таким образом, в ходе торгов в понедельник цены на нефть побили свои недавние отрицательные рекорды — 18 марта майские фьючерсы нефти Brent оказались на уровне $27 за баррель впервые с сентября 2003 года.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.