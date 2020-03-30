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Цена на нефть марки WTI упала ниже $20 впервые за 18 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стоимость на нефть марки WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года.

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Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI, по состоянию на 1:40 мск, упала на 8,52% до $19,98 за баррель, пишет «РИА Новости». На 7:23 по мск стоимость барреля WTI равнялась $20,55 (минус 4,46%).

На 4,26% опустились в цене и июньские фьючерсы на нефть марки Brent. Сейчас их стоимость составляет $26,76 за баррель.

26 марта цена на нефть Brent превысила порог в $30 впервые с 20 марта. Цена майского фьючерса нефти этой марки достигла тогда $30,05 за баррель. В то же время нефть марки WTI торговалась по $24,55 за баррель.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

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