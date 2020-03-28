Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Bloomberg.

Так, стоимость нефти Wyoming Asphalt Sour, которую используют в основном для производства дорожного битума, снизилась до 19 центов за баррель.

«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи,

По данным издания, в связи с экономическим спадом снижается спрос на нефтепродукты. В результате нефтеперерабатывающими предприятиями уменьшают объемы переработки. Таким образом, продавцам, не имеющим возможность вывозить нефть танкерами, приходится резко снижать стоимость сырья.

Ранее в пятницу цена барреля нефти марки Brent опустилась до $24,71. Цена на нефть WTI снизилась до $21,64.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.