Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае

Саудовская Аравия в мае намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в понедельник, 30 марта, в сообщении минэнерго королевства.

Экспорт будет увеличен за счет высвобождения с внутреннего рынка до 600 тыс. баррелей ежедневно. Также рост экспорта может быть увеличен за счет использования газа с газоперерабатывающего завода Аль-Фадили для электрогенерации на внутреннем рынке, сообщает ТАСС.

Ранее, в понедельник, стало известно, что планы Саудовской Аравии по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе. В этот же день цена на нефть Brent опустилась ниже $23 за баррель впервые с ноября 2002 года, достигнув отметки в $22,97 за баррель. Стоимость на майские контракты на нефть марки WTI упала на 8,52%, до $19,98 за баррель, впервые с 2002 года.

Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы после 6 марта из-за прекращения действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

9 марта произошел обвал цен на нефть, снизился курс рубля и стоимость акций российских компаний.