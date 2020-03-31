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Цена мексиканской экспортируемой нефти опустилась до $10,37

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Фото: Depositphotos
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Цена экспорта мексиканской нефти в первый день торгов опустилась до $10,37. Снижение, по данным на 30 марта, составило 20%, сообщается на сайте государственной нефтяной корпорации Мексики Pemex.

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«Стоимость мексиканской корзины сырой нефти, опубликованная на веб-сайте Petróleos Mexicanos, является приблизительной и предоставлена исключительно в информационных целях», — говорится в примечании к сообщению.

Падение стоимости нефти произошло на фоне позиции Саудовской Аравии, подтвердившей 30 марта планы нарастить производство углеводорода.

Майские фьючерсы нефти Brent также подешевели, цены снизились до $22,42 за баррель.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении государствами. После этого Саудовская Аравия объявила о намерении нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на нефть упали на рекордные 30%.

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