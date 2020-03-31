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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
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Россия в лице Росимущества учредила 28 марта компанию «Росзарубежнефть». Об этом говорится в базе «СПАРК».

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Уточняется, что уставный капитал компании составляет 322,7 млрд рублей. Генеральным директором «Росзарубежнефти» является Николай Рыбчук. Компания будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа.

9 марта произошел обвал цен на нефть после прекращения действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. В Минэнерго России считают, что российскую экономику ожидают трудности, в том случае если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

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