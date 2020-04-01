Трамп назвал условия своего участия в переговорах по ценам на нефть

Президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть, если возникнет такая необходимость. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне 31 марта.

«Обе страны обсуждают это, и я присоединюсь в подходящее время, если это будет необходимо», — цитирует Трампа Reuters.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что провел «отличные» отдельные беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможных консультациях России и США с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

В то же время в Минэнерго России считают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.