Экспортные цены российской нефти Urals ушли в минус

Цены нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта показали отрицательные значения. Причиной стало резкое падение мировых цен на нефть, сообщает 1 апреля аналитическое агентство Argus.

Отмечается, что ценовые формулы показали парадоксальные значения, уйдя в минус. Именно на их основании формируются цены на внутреннем рынке.

Так, котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» 30 марта составила минус 1,007 тыс. рублей за тонну, а на следующий день упала до минус 1,2 тыс. Таким образом, затраты на транспортировку и оплату экспортной пошлины превысили стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

31 марта сообщалось, что Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель. Это стало минимальным значением с 1999 года.

Схожая ситуация ранее сложилась на американских рынках. 28 марта цены ушли в минус, из-за чего отдельным производителям приходилось доплачивать за разгрузку хранилищ.

Например, стоимость нефти Wyoming Asphalt Sour упала до 19 центов за баррель. 1 апреля американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, заявила о банкротстве.

Аналитики связывают произошедшее с низким спросом на нефть.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу. В итоге цены упали на рекордные 30%.

По словам экспертов, негативным фактором стало и распространение коронавируса.