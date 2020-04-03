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Новак предупредил о возможности дальнейшего падения цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В случае приближения мира к полному затовариванию по нефти возможны непредсказуемые сценарии, в частности, более существенное падение цен, заявил в пятницу, 3 апреля, министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на мировых энергетических рынках.

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«В случае приближения к полному затовариванию возможны непредсказуемые сценарии для отрасли, в том числе мы можем увидеть еще более существенное падение цен», — сказал он.

Путин со своей стороны назвал сложной ситуацию на мировом энергорынке, и отметил, что коронавирус привел к снижению спроса.

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот же день стало известно, что внеплановая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля. Предполагается, что заседание пройдет в режиме видеоконференции. Темой переговоров станет стабилизация цен на рынке нефти.

1 апреля российский лидер Владимир Путин заявил о неизбежности ценового всплеска на рынке нефти. В то же время он подчеркнул, что сложившаяся ситуация — это серьезный вызов для России, однако у страны есть необходимый опыт, полученный при кризисе 2008 года.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

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