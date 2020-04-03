Эксперты оценили влияние твитов Трампа на нефтяные котировки

Президент США Дональд Трамп выдает желаемое за действительное, когда сообщает о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу на 10–15 млн баррелей в сутки, Об этом рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в пятницу, 3 апреля.

Накануне, 2 апреля, Трамп заявил, что поговорил о ценах на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, в свою очередь, до этого обсуждал вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, и Россия, и Саудовская Аравия пообещали значительно сократить добычу. В Кремле при этом опровергли, что Путин вел такой разговор.

Президент США сообщил о возможном крупном сокращении добычи нефти Россией и Саудовской Аравией в Twitter, что вряд ли можно считать официальным заявлением, сказал Деев.

Но это было воспринято как сигнал к началу переговорного процесса в рамках ОПЕК+, что и произошло — заседание альянса состоится 6 апреля.

«Сокращение добычи ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки — это около 25% от общей добычи коалиции. Сложно представить себе, что ее участники пойдут на такое снижение, в то время как другие производители вряд ли их поддержат. Более того, такое снижение добычи технически сложно осуществимо в силу того, что это окажет губительное воздействие на многие месторождения: впоследствии будет невозможно вернуть в строй такие месторождения на прежний уровень продуктивности», — сказала «Известиям» эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

Рост котировок имеет временный характер, пока рынок не будет реально сбалансирован, устойчивого роста цен не будет, сказал Деев. «Котировки постоянно будет «штормить» до тех пор, пока страны не предпримут конкретные шаги по сокращению добычи, чтобы сравнять спрос и предложение», — заключил эксперт.

Ранее 3 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи. В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.