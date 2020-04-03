Прямой эфир
Сюжет:

Трамп раскрыл подробности переговоров с Москвой и Эр-Риядом по нефти

0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп не обсуждал сокращение объемов добычи нефти в США с Россией и Саудовской Аравией в качестве уступки для соглашения стран по ценам на нефть. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter.

НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование

«Они бы этого [сокращения] хотели, это хорошо для их стран, но мы это не обсуждали», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее американский лидер заявил, что поговорил о ценах на нефть с принцем, а тот якобы до этого обсуждал вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, и Россия, и Саудовская Аравия пообещали сократить добычу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг, что Путин вел такой разговор.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи.

В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на это сырье упали на рекордные 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак рассказал о себестоимости российской нефти
Цены на нефть взлетели после заявления Трампа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020