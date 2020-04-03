Трамп раскрыл подробности переговоров с Москвой и Эр-Риядом по нефти

Американский президент Дональд Трамп не обсуждал сокращение объемов добычи нефти в США с Россией и Саудовской Аравией в качестве уступки для соглашения стран по ценам на нефть. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter.

«Они бы этого [сокращения] хотели, это хорошо для их стран, но мы это не обсуждали», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее американский лидер заявил, что поговорил о ценах на нефть с принцем, а тот якобы до этого обсуждал вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, и Россия, и Саудовская Аравия пообещали сократить добычу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг, что Путин вел такой разговор.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи.

В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на это сырье упали на рекордные 30%.