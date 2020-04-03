Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, заявил, что ситуация на мировом энергорынке сложная и коронавирус привел к снижению спроса. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Путин отметил, что ситуация на рынке нефти может обернуться высокими технологическими рисками и это не может не вызывать тревогу.

«Будем смотреть, анализировать ситуацию. Еще раз повторю: наша ключевая задача — долгосрочная стабильность рынка в интересах как производителей, так и потребителей», — сказал Путин.

Президент считает, что в общемировых интересах избегать резкого скачка цен на нефть, так как нефтяная отрасль после неизбежного восстановления может столкнуться с дефицитом ресурсов, а затем и топлива.

Путин заверил, что Россия никогда не стремилась ни к слишком высоким, ни к слишком низким ценам на нефть. $42 за баррель, по мнению главы государства, это та цена, при которой экономика страна чувствует себя комфортно.

«Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу», — подытожил президент.

Несколько дней назад Путин заявил о неизбежности ценового всплеска на рынке нефти. В то же время он подчеркнул, что сложившаяся ситуация — это серьезный вызов для России, но у страны есть опыт, который она получила во время предыдущих кризисов.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.