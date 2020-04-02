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    12 лет роста: первый квартал 2020-го стал худшим на бирже с 2008 года

    Хотя фондовые площадки завершили январь–март с провальным результатом, падение рынков замедлилось
    Фото: Global Look Press/Wang Ying/Xinhua
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    12 лет роста: первый квартал 2020-го стал худшим на бирже с 2008 года
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    2020-04-01 18:33:41
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    Глобальный фондовый индекс MSCI All World в январе–марте снизился на 21%, что стало его худшим квартальным результатом с осени 2008 года. Российский рынок тоже падал, но на фоне мировых биржевых площадок смотрелся неплохо, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Сейчас инвесторы выжидают — каких новостей будет больше, негативных или оптимистичных. Интрига развивается и на рынке нефти. В первый день, когда сделка ОПЕК+ перестала действовать, обвала не произошло, поскольку появились обнадеживающие признаки. В Китае началось оживление производства, а Россия и США готовы к переговорам, отметили эксперты.

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    Как в 1929

    В MSCI All World входят акции компаний из 47 развитых и развивающихся стран, поэтому этот индекс выступает индикатором ситуации на глобальных фондовых площадках. За всю историю его расчетов большее падение, чем в I квартале 2020 года, он переживал лишь однажды — во время финансового кризиса 2008 года.

    По данным «ВТБ Капитал», для американского Dow Jones первые три месяца этого года стали самым неудачным первым кварталом за всю историю его расчетов.

    — Нынешний финансовый и экономический кризис войдет в историю как один из самых тяжелых. Трудно поверить, что какие-то пять недель назад индекс S&P 500 торговался на историческом максимуме. Его переход из фазы бычьего в фазу медвежьего рынка по скорости опередил даже обвал 1929 года, — отметил глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нил Маккиннон.

    рынок
    коронавирус экономика
    Фото: Global Look Press/Xinhua
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    Индекс Мосбиржи, потерявший за январь–март 18%, на общем фоне выглядел неплохо, отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Для сравнения: американский S&P500 и японский Nikkei упали на 20%, немецкий DAX и британский FTSE — на 25%, индекс развивающихся рынков MSCI EM — на 24%, добавил он.

    — Падение российского рынка ничем выдающимся не отличается, поскольку происходило на фоне глобального бегства от риска в условиях дефицита ликвидности в долларовой системе. Осенью 2008 года падение было более резким и безнадежным, а текущую ситуацию частные инвесторы больше воспринимают в качестве возможности, а не как повод для печали, — объяснил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

    К концу марта рынок почувствовал поддержку от стимулирующих мер, принятых разными странами. ФРС США сняла лимит с программы покупки облигаций и будет приобретать казначейские и ипотечные бумаги в неограниченных объемах, говорится в аналитическом отчете Совкомбанка. ЕС приостановил действие бюджетных норм, чтобы страны-участники могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо. Помимо монетарных, страны G-20 пообещали фискальные стимулы на сумму $5 трлн, или около 6% мирового ВВП, перечисляют аналитики.

    рынок
    Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

    Антикризисный план российского правительства и валютные интервенции ЦБ помогли стабилизировать национальную валюту на отметке 80 руб./$, а также вернуть доходность ОФЗ на уровень ниже 7,5% годовых. Но несмотря на это, рынок первичных государственных и корпоративных размещений остается замороженным, резюмируют аналитики Совкомбанка.

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    Лучше рынка в первом квартале показали результат акции экспортеров, не связанных с нефтью, в частности «Норникеля», «Фосагро» и золотодобытчиков, а также продуктовых ритейлеров, рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По словам Андрея Кочеткова из «Открытие Брокер», неплохо себя чувствовал и сектор телекоммуникаций, который существенно не реагировал на панические настроения, поскольку во время самоизоляции резко возрастает частный спрос на услуги связи и доставку контента.

    Жизнь без ОПЕК+

    1 апреля перестала действовать сделка ОПЕК+, предусматривавшая сокращение добычи нефти. 6 марта соглашение развалилось, поскольку его участники не смогли договориться о продлении договоренностей.

    Нефть марки Brent, успевшая к тому моменту подешеветь с январских $68 до $50 на 6 марта из-за падения глобального спроса на фоне распространения COVID-19, стала сдавать позиции еще быстрее. 1 апреля Brent торговалась на уровне $25 за баррель. Отечественная Urals стоила $16,76.

    На завершение действия сделки ОПЕК+ нефть пока не реагирует, поскольку рынок уже заложил эти новости в котировки, объяснили аналитики «Открытие Брокер». Саудовская Аравия нарастила добычу в марте на 1%, это не критично, а кроме того, начались переговоры между США и Россией о продолжении диалога между крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов. Это может улучшить ситуацию при достижении общих точек соприкосновения, отмечают они.

    рынок
    коронавирус экономика
    Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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    Помимо роста добычи со стороны Саудовской Аравии происходит резкое сокращение в остальных странах, сказал «Известиям» директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. При этом экономика КНР показывает признаки оживления, что в том числе на руку российским нефтяникам, так как Китай начал закупать нефть сверх долгосрочных контрактов, добавил он.

    1 апреля к 19:30 мск фондовые индексы США и стран ЕС теряли по 3-4%. Показатель Мосбиржи за день снизился на 1,4%. Доллар стоил 78,9 рубля, евро — 86,2 рубля.

    Однако в последние дни продолжают поступать тревожные новости, негативно влияющие на рынки, отметил Нил Маккиннон из «ВТБ Капитал». Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что, согласно ее ожиданиям, безработица в США может составить 30%, а президент страны Дональд Трамп предупредил: от коронавируса могут погибнуть 240 тыс. американцев. Сейчас сложно сказать, что окажется сильнее — негативные факторы, толкающие рынки дальше вниз, или факторы поддержки, резюмировал он.

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