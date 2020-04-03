В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

«Основной задачей всех антикризисных действий правительства является сохранение занятости и поддержка компаний. Для этого нам необходимо максимально высвободить все ресурсы компаний на выплату заработной платы работникам», — сказал Решетников.

Он отметил, что основным элементом поддержки будет отсрочка уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий.

Решетников подчеркнул, что общий объем отсрочки в денежном эквиваленте составит 140 млрд рублей, а в секторах, которые относятся к числу пострадавших от последствий коронавируса, работает 3 млн человек.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин представил целый блок элементов экономической поддержки как для граждан, так и для предпринимательского сообщества.

Позже Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса в России. Это дает людям право получить отсрочку по платежам на полгода при условии снижения уровня дохода не менее чем на 30%.

Кроме того, правительство России выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране. В дополнение чиновники предложили предоставлять краткосрочные кредиты и займы предпринимателям на льготных условиях.

В целом Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что будет регулярно представлять отчеты главе государства о мерах по поддержке граждан и экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь, в Совфеде тоже предложили свой вариант антикризисных мер. Он заключается в том, чтобы деньги институтов развития распределить на поддержку экономики.