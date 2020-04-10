Кремль отреагировал на планы бизнеса открыться в случае отказа от ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 10 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле отреагировали на планы бизнеса открыть свои предприятия или даже пойти в суд в случае отказа вводить режим чрезвычайной ситуации в стране.

«Насчет суда, честно говоря, был не в курсе, не видел этих сообщений. Это право любого предпринимателя. Вы все знаете эпидемиологическую ситуацию. Эту ситуацию знают и предприниматели», — сказал Песков.

Он отметил, что Кремль осознает с какими экономическими трудностями столкнулись предприниматели из-за пандемии коронавируса.

В то же время, пресс-секретарь напомнил, что правительство уже принимает меры поддержки в отношении бизнеса. Отдельная помощь столичным предпринимателя, по словам Пескова, уже озвучена и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее в этот же день стало известно, что предприниматели в Москве получат дополнительную поддержку в размере 25 млрд рублей от городской администрации на фоне экономического упадка в условиях эпидемии коронавируса.

25 марта во время обращения к россиянам Путин озвучил целый блок предложений для поддержки граждан и предпринимателей, которые могут пострадать из-за снижения спроса на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Кроме того, правительство России приняло решение о введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.

Также российское правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений граждан о кредитных каникулах, введенных на фоне распространения коронавируса.