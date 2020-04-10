Новый поворот: А1 предложила объединить российский бизнес в онлайне

На площадке Российского союза промышленников и предпринимателей по инициативе инвесткомпании А1, входящей в «Альфа-групп», 9 апреля прошел один из крупнейших саммитов в период пандемии. Более 250 предпринимателей, экспертов и журналистов приняли участие в конференции «Бизнес против коронавируса», посвященной грядущей трансформации отечественного бизнеса.

На сегодняшний день лишь небольшое число отечественных предприятий смогло полностью перестроиться на новый формат работы. Пандемия COVID-19 является одним из ключевых драйверов масштабной трансформации и может стать отправной точкой для модернизации взаимоотношений внутри бизнес-среды, уверен управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

Другие спикеры саммита поддержали Елинсона, отметив, что уже сегодня российские предприниматели оказались участниками большой технологической революции, которая пойдет исключительно на пользу деловому климату в стране.

В рамках конференции Елинсон выступил с инициативой создания единой онлайн-платформы, которая позволит консолидировать опыт крупнейших российских компаний в части цифровой трансформации.

— Мы предлагаем создать онлайн-платформу, где ведущие компании смогут собирать и делиться опытом трансформации предприятий и бизнеса, — заявил он. — Такой ресурс поможет всем как можно скорее выйти на новый уровень бизнес-отношений и построить новые модели справедливого взаимодействия.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что подобный ресурс позволит сделать максимально эффективным взаимодействие между представителями крупного бизнеса. По его мнению, это станет одной из ключевых мер по поддержке восстановления экономики после кризиса.

Андрей Гурьев, владелец «ФосАгро» и сопредседатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, также поддержал идею Андрея Елинсона создать подобную платформу в рамках одной из площадок союза, отметив, что она будет эффективна для поддержания как крупного, так и малого и среднего предпринимательства.

Максим Акимов, глава «Почты России», заявил, что подобная платформа позволит намного быстрее взрастить новые принципы бизнес-отношений в России.

— В текущей ситуации нам предстоит полностью, заново отстроить все существовавшие ранее практики ведения бизнеса, и инициатива о создании площадки для консолидации опыта является разумным решением, — отметил он.

Говоря о трансформации бизнеса, участники саммита затрагивали множество аспектов — от логистических связей между государствами до сотрудничества и отношений между предпринимателями. Андрей Елинсон отметил, что в связи с грядущим изменением большинства процессов в предпринимательстве крайне важно, чтобы отечественные бизнесмены перешли на новый партнерский и справедливый тип взаимоотношений.