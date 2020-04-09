Решетников призвал расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил расширить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующую просьбу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, его письмо, а также проект постановления есть у «Известий».

Согласно документу, глава Минэка призывает добавить в список деятельность в области демонстрации кинофильмов, то есть кинотеатры, и стоматологическую практику. Как отметил министр, эти сферы за период вынужденной приостановки работы уже понесли значительные убытки.

На данный момент наиболее пострадавшими от коронавируса признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.

Как уже писали «Известия», список может быть расширен непродуктовым ритейлом.

Именно для этих сфер действуют меры господдержки, такие как отсрочка по страховым взносам в социальные фонды и налогам, кроме НДС, мораторий на полгода на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов.

Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки. Согласно прогнозам, количество фирм, столкнувшихся с финансовыми трудностями, к осени вырастет на 10–15%.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей