Прямой эфир

Решетников призвал расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил расширить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующую просьбу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, его письмо, а также проект постановления есть у «Известий».

Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей
Минэк считает нужным включить в этот перечень стоматологические клиники и кинотеатры

Согласно документу, глава Минэка призывает добавить в список деятельность в области демонстрации кинофильмов, то есть кинотеатры, и стоматологическую практику. Как отметил министр, эти сферы за период вынужденной приостановки работы уже понесли значительные убытки.

На данный момент наиболее пострадавшими от коронавируса признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.

Как уже писали «Известия», список может быть расширен непродуктовым ритейлом.

Именно для этих сфер действуют меры господдержки, такие как отсрочка по страховым взносам в социальные фонды и налогам, кроме НДС, мораторий на полгода на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов.

Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки. Согласно прогнозам, количество фирм, столкнувшихся с финансовыми трудностями, к осени вырастет на 10–15%.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин заявил о сложностях в достижении целевых показателей экономики
Апрельские поправки в бюджет переносятся на неопределенный срок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020