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Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей

Минэк считает нужным включить в этот перечень стоматологические клиники и кинотеатры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей
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2020-04-09 16:03:40
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить в список пострадавших от коронавируса отраслей кинотеатры и стоматологические клиники. Письмо министра председателю правительства и проект постановления есть у «Известий». Максим Решетников отметил, что вынужденная приостановка работы уже повлекла за собой значительные убытки для этих сфер. Во время простоя они теряют до 80% выручки, подтвердили эксперты. Аналитики прогнозируют, что количество фирм, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями, к осени вырастет на 10–15%.

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Максим Решетников направил Михаилу Мишустину письмо с проектом постановления, которое расширяет перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Согласно документу, в него включат деятельность в области демонстрации кинофильмов и стоматологическую практику. Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку.

«Мы понимаем, насколько сейчас пострадала сфера кинопоказа из-за ограничительных мер. Потери обусловлены сокращением зрителей, падением сборов, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов, а также приостановкой работы кинотеатров», — отметил Максим Решетников.

Стоматологические клиники, отделения и кабинеты также прекратили свою работу, констатировал министр. Сегодня функционирует только срочная стоматологическая помощь, поэтому превентивные меры уже повлекли значительное снижение доходов в этой сфере. Всего на господдержку смогут рассчитывать более 13,5 тыс. стоматологий из сектора МСП, где заняты 180 тыс. человек, пояснил Максим Решетников.

решетников
Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Ранее Минэк внес в правительство проект постановления, в котором предлагается автоматически продлить на год аккредитацию медицинских работников.

В начале апреля кабмин утвердил девять сфер экономики, которые понесли наибольший ущерб из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги. Как уже писали «Известия», список пострадавших отраслей может быть расширен и непродуктовым ритейлом.

Именно для этих сфер действуют меры господдержки, объявленные президентом в обращениях к гражданам. Так, Владимир Путин пообещал малым и средним предприятиям перенос налоговых платежей (кроме НДС) и отчислений по страховым взносам в социальные фонды, а также мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Льготы будут действовать в течение полугода.

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На меры по преодолению проблем в экономике правительство зарезервировало в бюджете 1,4 трлн рублей, объявлял ранее Михаил Мишустин. Вместе с тем создается отдельный фонд размером в 300 млрд рублей.

В кабмине не прокомментировали возможные нововведения по запросу «Известий».

Удар по малым

Прибыль кинотеатров и стоматологических клиник сейчас фактически стала отрицательной, заявил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. И если у крупных компаний есть определенный запас прочности для того, чтобы переждать кризис, то для мелких игроков это настоящая драма. Однако отсрочки по налогам и льготные кредиты, предложенные правительством пострадавшим отраслям, не станут панацеей: после окончания пандемии неизбежен передел сфер влияния, когда крупные игроки увеличат свою долю за счет ухода мелких, прогнозирует эксперт.

решетников
Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Обе отрасли за период простоя теряют около 80% обычной месячной выручки, оценил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. А количество фирм, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями, к осени вырастет на 10–15%. Особенно сильно пострадают небольшие киноплощадки, а также частные индивидуальные кабинеты, если говорить о стоматологии. Без помощи государства до трети из них могут закрыться к следующему году, отметил аналитик.

Валерий Емельянов добавил, что лето пройдет под эгидой скидок на многие услуги, включая кино и стоматологию: после эпидемии спрос будет низким. Стоимость билетов в кино и визита к стоматологу вряд ли повысится, согласился Александр Бахтин. В ситуации снижения реальных доходов и спроса встречать потребителя выросшими ценами — неэффективная стратегия, резюмировал он.

Крик о помощи

Ранее представители киноиндустрии самостоятельно просили поддержки у правительства. Ассоциация владельцев кинотеатров, куда входят такие крупнейшие сети, как «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», КАРО, «Синема стар», а также «Пять звезд», еще в марте направила Михаилу Мишустину предложения по экономическому содействию. В частности, они просили о льготных кредитах, обнулении арендной платы, сокращении тарифов за коммунальные услуги и об упрощенном оформлении листов нетрудоспособности для сотрудников.

решетников
Зубная роль: Решетников предложил расширить список пострадавших от COVID отраслей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 55,4 млрд рублей, в кинотеатрах страны было продано 219,4 млн билетов.

О льготах у кабмина просили и частные медицинские клиники, в том числе Ассоциация стоматологических организаций и представители «Опоры России». По их оценке, рынок коммерческой медицины по итогам 2019 года в России составил более 700 млрд рублей, число негосударственных медицинских организаций — 30 тыс., а рабочих мест в них — около 500 тыс. Убытки негосударственных медучреджений только по фонду оплаты труда из-за коронавируса составят более 15 млрд рублей в месяц, прогнозировали авторы обращения.

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