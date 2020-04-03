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Многомерное укрепление: бизнесу подготовили новые виды поддержки

Предпринимателям дадут отсрочку по аренде, упростят процедуру импорта лекарств и не станут начислять штрафы за коммунальные услуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Многомерное укрепление: бизнесу подготовили новые виды поддержки
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2020-04-03 19:29:50
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Уровень господдержки бизнеса и населения России в период эпидемии коронавируса оценивается примерно в 1,2–1,4 трлн рублей, рассчитали аналитики. По их словам, это беспрецедентная сумма, однако для спасения предприятий и отечественного ВВП требуется в несколько раз больше.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин объявил об отсрочке по арендным платежам за коммерческую недвижимость, а также об обнулении НДС на импорт лекарств и медицинских товаров, если они бесплатно передаются больницам. Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, дающий гражданам и малому бизнесу право на кредитные каникулы. Комментируя продление в России режима самоизоляции, эксперты сходятся в том, что это единственная мера, способная остановить эпидемию.

Новые меры

Отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества получит малый и средний бизнес, заявил в пятницу на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. На протяжении полугода предприятиям будет позволено платить аренду в зависимости от их доходов, а накопившуюся задолженность — погасить в течение одного года в рассрочку. В свою очередь, государство предоставит собственникам недвижимости скидки по налогу на имущество.

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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер призвал глав субъектов принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, а не использовать один шаблон для всей страны, принимать в расчет экономическую ситуацию и плотность населения.

Он рассказал, что правительство активно работает в рамках подписанного президентом пакета законов. Принимаемые меры в первую очередь направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях и на предоставление отсрочки арендных и налоговых платежей, кроме НДС, напомнил Михаил Мишустин.

Последовательно упрощается процедура импорта лекарств и медицинских товаров: премьер подписал постановление об освобождении от уплаты НДС при ввозе в РФ, если предприниматели безвозмездно передают их больницам. В частности, речь идет о тест-системах, защитных масках и костюмах. Ранее были обнулены таможенные пошлины на импорт товаров первой необходимости, включая лекарства и медицинские изделия.

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Производство масок
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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— Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку, — отметил Михаил Мишустин.

Среди других мер поддержки МСП — автоматическое продление действующих разрешительных документов, лицензий, запуск кредитных программ: отсрочка на полгода по кредитам с уплатой не более одной трети процентной ставки и беспроцентные займы для выплаты зарплат сотрудникам.

Испытание для бизнеса

Предлагаемый пакет мер хорош, но требуются дополнительные, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, вся тяжесть кризиса возложена на бизнес. По его словам, необходимо упрощение налогов, а не их отсрочка.

— Для арендодателей налоги — это даже не вторая статья по значимости затрат. 40% владельцев недвижимости в свое время, чтобы построить или реконструировать помещения и офисы, взяли существенные кредиты, которые сейчас надо выплачивать, а есть еще и другие операционные расходы. Непонятно, из чего платить, когда только за последние две недели марта их выручка упала на 35%, — рассказал Антон Данилов-Данильян.

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Офисы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нынешний уровень господдержки оценивается в 1,2–1,4 трлн рублей, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Это очень большая сумма, однако все-таки ее не совсем достаточно.

По мнению Антона Покатовича, на восстановление экономической активности до уровня, который был до карантина, уйдет четыре-восемь месяцев. Реальный положительный эффект для экономики даст лишь увеличение помощи в три-пять раз до 4,2–7 трлн рублей. Однако в условиях перехода бюджета РФ к дефициту реализовать это будет весьма сложно, заключил он.

Здоровая изоляция

Продление карантина — не просто вынужденная мера, а настоящий путь к спасению от распространения коронавируса, уверены эксперты. Главный эффект от этого решения врачи видят в первую очередь в снижении риска лавинообразного течения эпидемии.

— Главное, чтобы нагрузка на систему здравоохранения была адекватной. Люди смогут получить медицинскую помощь, если эпидемия будет контролируемой. Именно поэтому необходимо продлить режим самоизоляции, — подчеркнул в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

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Самоизоляция
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Он также добавил, что такая мера поможет полностью справиться с эпидемией в России. При этом очень важно, чтобы граждане осознанно подходили к самоизоляции и помнили, что на чаше весов находятся жизни людей, заключил Борис Менделевич.

Эксперты также положительно оценили обнуление НДС на импорт лекарств и медицинских товаров.

Для массового потребителя ровным счетом ничего не изменится, но мера, безусловно, полезная, поскольку поможет увеличить физические объемы обеспечения лечебно-профилактических учреждений необходимой продукцией, — отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Индивидуальный подход

Владимир Путин также решил серьезно ограничить социальные контакты и предпочитает работать в удаленном режиме из резиденции Ново-Огарево. Поэтому совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу прошло в формате видеоконференции.

Президент в начале заседания сразу же вернулся к своему обращению к гражданам страны, которое прозвучало 2 апреля. Он напомнил, что продление ограничительных мер до конца апреля необходимо для эффективного противодействия COVID-19.

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Владимир Путин

Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению. Всю работу будем строить исходя именно из этого, обеспечивая главный приоритет — жизнь и здоровье граждан Российской Федерации, — заявил он.

По мнению главы государства, в сложившейся ситуации «на руководителях регионов лежит особая ответственность». Поэтому в соответствии с президентским указом местным властям были предоставлены дополнительные полномочия, включая возможность ограничивать деятельность различных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Президент напомнил, что в условиях борьбы с COVID-19 чрезвычайно важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. При этом совершенно очевидно, что «ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно».

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Вывеска
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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— Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж, там директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? — заявил Владимир Путин.

И таких примеров немало по всей стране, уверен он.

— У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении, — отметил российский лидер.

Он добавил, что именно поэтому общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует.

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