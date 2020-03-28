Практика защиты: бизнес пожаловался на ущемление его прав

В 2019 году резко выросло число компаний, которые пожаловались на нарушение их прав органами власти. Это следует из доклада о состоянии делового климата, подготовленного Российским союзом промышленников и предпринимателей (выдержки из документа есть в распоряжении «Известий»). О проблемах заявил каждый десятый бизнесмен . Чаще всего такие конфликты возникают при разделе активов крупных компаний, исполнении госконтрактов и контрольно-надзорных мероприятий, однако сегодня многое делается, чтобы отношения власти и бизнеса стали более прозрачными, сообщили эксперты.

Правовой вопрос

10,4% опрошенных РСПП бизнесменов сообщили о произволе со стороны органов власти, говорится в докладе. Это почти два раза больше, чем было в 2018 году: тогда на вопрос о нарушении их прав только 6,1% предпринимателей ответили утвердительно.

В 2014 году об этом заявило 8% компаний, и с тех пор опросы РСПП фиксировали тренд на снижение показателя. Темпы прироста негативных отзывов также оказались рекордными: за последние пять лет они ни разу не превысили 2,7 п.п., а в 2019 году составили 4,3 п.п. В пресс-службе РСПП не уточнили, о каких именно нарушениях со стороны органов власти идет речь.

Практика защиты Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Защищать свои права и разрешать споры российский бизнес предпочитает в суде , говорится в документе. Подавляющее большинство респондентов (82,6%) уверено, что отстаивать свои интересы эффективнее всего именно таким способом. Треть предпринимателей высказалась в пользу обращения в федеральные органы исполнительной власти или самостоятельных действий , а 15,6% назвали эффективными взаимодействие по проблемным вопросам с предпринимательскими объединениями. По мнению представителей 6,2% компаний, способов защитить свои права не существует. Вопросы предполагали выбор более одного варианта ответа, отмечают авторы исследования.

В 2019-м судебные споры были у 81% компаний, следует из доклада РСПП. Проигрывали суды 15,6% фирм , что на 5,8 п.п. больше, чем годом ранее. Пятая часть заявила, что победила менее чем в половине случаев, а о выигрыше в большинстве тяжб сообщили 42% опрошенных . Не было разногласий, требующих судебного разбирательства, у 18,3%.

В опросе приняли участие члены РСПП во всех регионах. Из них: 58,8% — крупный бизнес, 10,9% — средний, 30,3% — малый.

В зоне риска

На проблему нарушения прав компаний и давления на них со стороны власти неоднократно обращало внимание высшее руководство страны. Так, президент Владимир Путин в феврале 2020 года констатировал, что жалоб на незаконные и необоснованные действия органов у бизнеса по-прежнему много. Он призвал силовиков защищать законопослушных предпринимателей, а не пытаться увидеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя .

В то же время премьер-министр Михаил Мишустин, вступая в должность, заявил, что излишнее давление на бизнес тормозит экономическое развитие России. Поэтому следует вернуть утраченное доверие предпринимателей к власти, поговорить о том, что мешает бизнесу, минимизировать издержки и давление , отметил он.

Мнение бизнеса о произволе со стороны власти обусловлено общим недоверием предпринимателей к государству, подтвердила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Ухудшение показателя в опросе РСПП 2019 года спровоцировал рост числа уголовных дел, возбужденных по экономическим преступлениям в отношении бизнесменов.

Практика защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По «предпринимательским» статьям УК РФ — например, 159-й («Мошенничество»), 160-й («Присвоение и растрата»), 165-й («Причинение имущественного вреда путем злоупотребления доверием»), и другим — было зарегистрировано 317 тыс. преступлений. Это на 37% больше, чем годом ранее, говорил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Чаще всего конфликты предпринимателей с госорганами возникают в сегменте малого и среднего бизнеса в сфере торговли, добавила Мария Спиридонова. Крупный бизнес больше спорит с властями в процессе распределения долей и активов компаний.

В зоне риска по нарушению прав со стороны представителей государства чаще всего оказываются предприятия, которые выполняют госконтракт, девелоперские фирмы, а также компании, которые возмещали НДС, сообщила председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Указала эксперт и на сложности в сфере контроля и надзора: по ее словам, несмотря на реализацию «регуляторной гильотины», логичные и понятные требования к бизнесу еще не выработаны . А органы КНД выполняют план проверок, в котором закреплен KPI по количеству выявленных нарушений. Скорректировать ситуацию может только неукоснительное соблюдение законодательства, отметила она.

Эффективность и несовершенства

Активное противостояние складывается у бизнеса с налоговыми органами, отметил советник юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. За последние 10 лет они сильно нарастили эффективность сбора платежей, что не могло не спровоцировать споры и разбирательства, полагает эксперт.

Практика защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ФНС «Известиям» подтвердили, что поступления в консолидированный бюджет увеличились на 6,6% в 2019 году и составили 22,7 млрд рублей. При этом количество выездных проверок сократилось на 34,1%: ими охвачен в среднем только один налогоплательщик из тысячи, отметили там.

Не стоит однозначно утверждать, что произвол со стороны власти вырос, компромиссен президент ТТП РФ Сергей Катырин. Напротив, сегодня многое делается для того, чтобы отношения государства и власти становились как можно более прозрачными и открытыми , что подтверждается в том числе улучшением позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing business.

Однако давление на предпринимателей чаще всего связано не с действиями того или иного органа власти, а с несовершенством нормативно-правовой базы, на которой основывается его работа , отметил Сергей Катырин.

В правительстве и Минэкономразвития оперативно не прокомментировали результаты опроса по просьбе «Известий».