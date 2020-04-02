Покрылись пылью: как коронавирус отразился на книжном бизнесе в России

Российский книжный союз направил открытое письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Организация заявила, что отечественная издательская отрасль находится «в очень опасном положении», и попросила срочно что-то предпринять. На фоне распространения коронавируса продажи бумажных книг в Москве и Петербурге упали на 60%, рассказали «Известиям» в сети «Читай-город – Буквоед». Книжный бизнес забил тревогу: две трети его приходится на малых и средних предпринимателей, которым тяжелее всего. Подробнее о том, отразится ли эпидемия на цене книг и выпуске новых изданий, — в материале.

Пустые магазины

Снижение продаж бумажных книг в России в последние недели пока неоднородно. В одних регионах спрос упал на треть, в других — на две трети. По словам гендиректора объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед» Михаила Иванцова, в крупных торговых центрах Москвы и Петербурга падение продаж достигло 60%, но это было еще до введения полного режима самоизоляции в столицах.

— Книжные магазины несут очень большие убытки. И главное — у них практически нет запасов прочности. Книжный бизнес и так не особо доходный, — сказал он «Известиям».

Иванцов отметил, что предприниматели прежде всего сокращают все возможные расходы, чтобы удержать положение.

— Разумеется, мы в первую очередь приостановили инвестиции в открытие новых магазинов и в большинство новых проектов, проводим возможную оптимизацию затрат в связи со снизившимся объемом продаж. Магазины закрываются пока исключительно на условиях временных мер, в соответствии с предписаниями органов власти. Менеджмент компании постоянно анализирует ситуацию по всем направлениям, это позволяет обеспечивать все необходимые бизнес-процессы. Сотрудники работают с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством , — пояснил он.

книги Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Но если крупные сети располагают некоторыми ресурсами и возможностями, чтобы держаться, то небольшие магазины барахтаются из-за всех сил — по ним эпидемия ударила больнее всего. Книжный бизнес в России на две трети состоит из малых и средних предпринимателей. Даже после одной недели простоя многие из них рискуют не открыться.

Некоторые стремительно переориентируются на интернет-продажу и доставку. Те, у кого раньше не было своих интернет-магазинов, предлагают купить книги через соцсети — это быстрее и дешевле, чем настраивать сайт. Но онлайн-продажа приносит скромные доходы, которые разве что позволят продержаться некоторое время.

— Надеемся, это поможет нам протянуть, выжить. Ждем от правительства каких-то реальных решений по поддержке малого бизнеса, — отметил совладелец магазина «Все свободны» в Петербурге Артем Фаустов.

Тревожные сигналы

Последствия эпидемии ощутили на себе и книжные издательства. По словам президента издательской группы «Эксмо–АСТ» Олега Новикова, до конца года потери отрасли могут составить 20–25% от выручки по самым оптимистичным прогнозам. Это 12–15 млрд рублей.

— Хочу напомнить, что благодаря огромным усилиям и инвестициям, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса удалось увеличить количество книжных магазинов до 3 тыс. на всю Россию, в ближайшие месяцы мы можем снова оказаться на отметке 2 тыс. книжных, с которой и начиналось возрождение отрасли после кризиса 2008 года. Уже сейчас мы получили первый тревожный сигнал — отказ одной из крупных федеральных сетей расплачиваться за реализованный с начала этого года ассортимент , — отметил он в беседе с «Известиями».

книги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новиков заверил, что российские издатели не планируют повышать цены на книги, но ожидают сохранения цен на бумагу от поставщиков .

— Это важно, чтобы поддерживать читательский спрос, учитывая потребительские возможности населения. Но без регулирования со стороны государства производители бумаги и типографии могут повысить цены на 15% , — подчеркнул президент «Эксмо–АСТ».

Он добавил, что основной объем книжного рынка занимают преимущественно офлайн-продажи бумажных книг, а на электронные приходится только 5%.

Все в онлайн

Тем временем спрос на электронные книги в России резко вырос. Компания «ЛитРес» в первую неделю карантина с 17 по 23 марта заметила высокую активность на всех своих онлайн-ресурсах. За это время читатели скачали на 142% больше бесплатных книг, чем неделей ранее, а продажи экземпляров произведений выросли на 15% по сравнению с февралем.

На столько же увеличилось количество установок приложения подписного сервиса MyBook, а продажи взлетели на 68% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Кроме того, читатели стали чаще пользоваться онлайн-услугами библиотек, которые сейчас закрыты. Через сервисы «ЛитРес» они стали выдавать читателям больше электронных и аудиокниг.

книги Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В компании отметили, что карантин может изменить читательские привычки и уже их меняет. К примеру, увеличился спрос на книги в категории «Популярно о медицине», но речь не только об интересах.

— Велика вероятность, что типографии, которые печатают книги, и магазины, которые их продают, будут уходить на карантин, поэтому выходы новинок либо будут отложены на неопределенный срок, либо реализованы в цифровом виде. Соответственно, какая-то часть читателей перейдет только на электронные и аудиокниги. Мы со своей стороны готовы поддержать издательства и помочь им выпустить необходимые книги в цифровых форматах, — сказали «Известиям» в «ЛитРес».

Нужна помощь

Представители книжного бизнеса, как другие пострадавшие предприниматели, надеются на поддержку государства и ждут действенных мер от правительства.

— У нас есть информация, что Российский книжный союз обращался с просьбой не закрывать книжные магазины, книги — это социально-значимый товар, особенно в такой период. О том же постоянно просили наши читатели. Пока эти просьбы не услышаны, — сокрушается гендиректор сети «Читай-город – Буквоед» Михаил Иванцов.

По мнению президента «Эксмо–АСТ» Олега Новикова, нужно обеспечить магазинам и издательствам налоговые «каникулы».

книги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Сохранение цены преимущественно на детские книги может частично обеспечить введение таможенных льгот на ввоз бумаги, которая не имеет аналогов в России. Необходимо инициирование со стороны государства переговорного процесса между издателями и производителями бумаги для закрепления договоренностей о сохранении существующих цен до стабилизации ситуации. Введение 10% НДС вместо 20% на электронные книги позволит сохранить среднюю цену на книги и объем читательской аудитории в России , — подчеркнул он.

Представители «ЛитРес» полагают, что повышенный спрос на онлайн-продажи, вероятно, не сможет компенсировать падение доходов на книжном рынке. В компании согласны с Новиковым: «Книжному бизнесу — и бумажному, и цифровому — нужна поддержка государства. Например, введение налоговых «каникул» для магазинов и издательств, таможенные льготы на ввоз бумаги, которая не имеет аналогов в России, закрепление цен на бумагу, снижение НДС на электронные книги, включение сервисов по производству и распространению электронных и аудиокниг в список социально значимых интернет-ресурсов».