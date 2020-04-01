Читай по звездам: какие книги выбрать в дни самоизоляции

Совет от актеров, режиссеров и писателей на период обязательной самоизоляции: чередуйте виды деятельности. Немного спорта, немного кино и много чтения. Ведь именно на книги нам чаще всего не хватает времени и концентрации в суете повседневной жизни. Нет идей, что прочитать? Собеседники «Известий» помогут с выбором.

Гузель Яхина, писатель:

Я предлагаю читателям «Известий» небольшой список из трех свежих книг.

«Идти бестрепетно» — сборник эссе и рассказов Евгения Водолазкина. На мой взгляд, блестящий. Читатель получит сразу многое: насладится виртуозным русским языком, игрой мысли и слова, лучше узнает автора (вплоть до самых сокровенных моментов биографии — от похода в детский сад и до деталей знакомства с любимой женщиной) и даже всласть посмеется.

«О теле души» Людмилы Евгеньевны Улицкой — еще один сборник рассказов. Очень светлая книга, хотя и о самой непростой теме — переходе в небытие. Каждый рассказ — о переломных, часто последних моментах в жизни. Не знаю, как это удается Людмиле Евгеньевне — писать об утратах так, чтобы после прочтения на душе было легко.

Книги_1 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

И «Время колоть лед» Чулпан Хаматовой и Катерины Гордеевой. Это голос перестроечного поколения — тех, кто родился в конце 1970-х. Эдакое предварительное подведение жизненных итогов нынешних сорокалетних. Я тоже отношусь к этому поколению, поэтому читала — и чуть не в каждой главе узнавала себя. Интересно, что нынешняя ситуация с развернувшейся в мире пандемией помещает выводы авторов в другой контекст — и придает им совершенно иное, полностью противоположное звучание: в жизни нашего поколения неожиданно началась новая глава и возникли новые вызовы, сопоставимые с вызовами времен перестройки и 1990-х.

Борис Акопов, режиссер:

Когда меня просят порекомендовать несколько любимых произведений из огромного числа наследия мировой литературы, я всегда теряюсь. Рекомендую первое, что приходит в голову. Итак, вот мой список: Ветхий Завет, «Кандид, или Оптимизм» Вольтера, «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина, «Солнечное вещество» Матвея Бронштейна, «Укрощение тигра в Париже» Эдуарда Лимонова, «Тропик рака» Генри Миллера, «Подвиг» Владимира Сирина, «Живи как хочешь» Марка Алданова, а также «Избирательное сродство» Иоганна Гете.

Кристина Бабушкина, актриса:

Всем рекомендую прочитать потрясающую повесть о любви и верности «Дни Савелия» Григория Служителя. Автор — артист и режиссер мастерской Сергея Женовача, написал свое первое произведение и сразу же попал в список моих любимых. Еще одна замечательная книга — «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредрика Бакмана. Это трогательный и щемящий взгляд в детство, где есть любимая бабушка, секреты и своя сказочная страна.

«Женщины Лазаря» Марины Степновой — очень женская, на мой взгляд, книга, но с таким терпким и насыщенным языком, от которого потом трудно возвращаться в реальность. Да и не особо хочется, если честно, — уж очень затягивает. В книге описана такая разная, жизнью построенная любовь к трем женщинам…

Роман «Дети мои» Гузель Яхиной в представлении не нуждается. Это мой восторг и удовольствие. Растягивала последнюю главу, чтобы как можно дольше не заканчивать встречу с этими героями. Завершает мой топ-5 «Тоня Глиммердал» авторства одного из самых знаменитых современных детских норвежских писателей — Марии Парр. Это гениальная книга для подростков, но взрослым она будет не менее любопытна. Превосходное настроение и удовольствие вам обеспечено, поверьте мне.

Роман Сенчин, писатель:

«Дон Кихот» Сервантеса — роман на все времена. Мудрый, остроумный, динамичный. Правда, в метро его вряд ли осилишь, а вот в тиши квартиры — пожалуй . Конечно же, «Тихий Дон» Михаила Шолохова — горькая, тяжелая книга. Но и на земле сейчас невесело. А этот роман помогает относиться к людям бережней, что ли. Нас много, но потеря хотя бы одного — трагедия для человечества. Сегодня мы теряем многих. Стоит оплакать их над книгой Михаила Александровича.

«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Оригинальную версию романа советовать не решусь, хотя можно набраться смелости и попытаться прочесть. Время многим, наверное, позволит. Но лучше выбрать старый добрый пересказ Корнея Чуковского. От этой книги очень хочется жить. Рекомендую также «Точку сборки» Ильи Кочергина — отчасти это современный Пришвин, отчасти Юрий Казаков, отчасти Олег Куваев, а в целом — отличный современный писатель, повествующий о человеке в дикой природе, горах Алтая. Лирика, мужественность, созерцание… Прекрасный повод для тех, кто заперт в квартире, на время мысленно перенестись в другой мир.

И напоследок, «Хлорофилия» Андрея Рубанова. В последние месяцы реальность стала не такой уж реальной. Она сместилась. И как обойтись без фантастики? Советую этот роман-антиутопию. Лично мне «Хлорофилия» стала вспоминаться довольно часто.

Марина Брусникина, режиссер, художественный руководитель театра «Практика»:

Книги_5 Фото: из личного архива Марины Брусникиной

Как же это непросто — выбрать всего несколько любимых произведений из великого многообразия на меня повлиявших! Собрала для вас очень простой, банальный, но предельно честный список. Все правда. Федор Достоевский — прочитайте всё его собрание сочинений от корки до корки. Конечно же, нельзя обойти стороной «Войну и мир» Льва Толстого. Один из самых любимых романов женщин по всему миру и мой в том числе — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Очень рекомендую «Гамлета» Уильяма Шекспира, да и не только его. И наконец, роман «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева.

Сергей Безруков, актер, худрук Губернского театра:

Я настаиваю, чтобы на карантине все познакомились с произведениями Евгения Водолазкина! Очень советую «Лавр» — прекрасная стилизация, при этом написанная современным языком. А еще есть горячо любимые мной романы «Авиатор» и «Брисбен». Если вам понравится, то можно перечитать все произведения Евгения Германовича. Не пожалеете, обещаю.

Юлия Пересильд, актриса:

Дорогие друзья, не тратьте время на карантине впустую — пожалуйста, читайте! Ловите список книг, которые непременно нужно освоить не только ради пользы, но и для удовольствия: роман «Дети мои» Гузель Яхиной, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, «Сказки по телефону» Джанни Родари, приключенческий роман Вениамина Каверина «Два капитана» и «Элементарные частицы» Мишеля Уэльбека.

Евгений Водолазкин, писатель:

Находясь в изоляции, я выбрал книги по принципу того, что любил в детстве. Дело в том, что сейчас какой-то очень странный и неприятный период. Мне кажется, в таких случаях человек должен обращаться к самому лучшему, что было в его жизни. Обычно это детство. Детские книги мы ведь никогда не перечитываем — или как-то заняты, или в общем ритме жизни не до них. Но на самом деле нынешняя неделя или недели — я уж не знаю, как всё получится в конечном счете, — это абсолютное выпадение из обычной жизни, выход в какой-то астрал. Поэтому мне кажется, что и чтение должно быть тоже несколько необычным, не соответствующим тому, что мы читаем в обычной ситуации.

Книги_8 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Хотел бы предложить вам моего любимого «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо. Я его, кстати, иногда перечитываю, это одна из немногих книг, которую я позволяю себе перечитывать. Этакая история блудного сына. Помню, в свое время у меня была книжка из серии «Библиотека всемирной литературы», и там вместе с «Робинзоном Крузо» был роман «История полковника Джека», который мне тоже очень нравился.