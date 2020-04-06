Кто здесь лишний: треть строек жилья может встать из-за карантина

За месяц карантина в стране может остановиться до 30% строек жилья. Такой прогноз «Известиям» дали в рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Проблемы девелоперов связаны со снижением объема продаж квартир и перебоями в поставках материалов. Во время первой нерабочей недели в стране остановились и производства, как в дальнейшем они будут функционировать, решат регионы. Но даже если заводы запустят, могут появиться сложности с логистикой между субъектами, отмечают эксперты. В Минстрое уже разработали меры, направленные на поддержку отрасли.

Остановка без требования

Согласно указу главы государства, на время выходных, объявленных в стране из-за эпидемии коронавируса, свою деятельность должны приостановить и производители стройматериалов , сказал «Известиям» член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Якубовский, занимающийся защитой прав дольщиков. 2 апреля президент продлил нерабочую неделю еще на месяц — до 30 апреля, а право решать, какие именно предприятия и как будут работать в регионах, отдано главам субъектов РФ.

Уже на прошлой неделе у части девелоперов начались перебои с поставками стройматериалов, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Даже если производства возобновят работу, во время карантина может возникнуть задержка с доставкой оборудования и материалов — в первую очередь речь идет о логистике между субъектами. Из-за этого у некоторых девелоперов появятся проблемы на стройках, указал гендиректор РАСК, член генерального совета «Деловой России» Николай Алексеенко.

Кто здесь лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы уже начали получать жалобы от собственников бизнеса на то, что у водителей большегрузов возникают сложности с сотрудниками ГИБДД. Они, ссылаясь на меры по самоизоляции, ограничивали их передвижение, — рассказал «Известиям» Александр Якубовский.

Кроме того, в ситуации самоизоляции у девелоперов заметно снизились продажи квартир. Сегодня клиенты находятся в неизвестности по поводу своих доходов, поэтому заняли выжидательную позицию, объяснил директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

Сейчас около 70% всех застройщиков в стране продолжают продавать жилье по старым правилам — по договорам долевого участия (ДДУ), отметил Николай Алексеенко. Они строят на деньги дольщиков, и когда останавливаются продажи, заканчиваются деньги. Им будет нечем платить заводам стройматериалов, а тем будет не на что производить. Это вызовет перебои в поставках остальным девелоперам, отметил он.

— В результате за месяц самоизоляции может встать около 30% всех строек в стране — у наиболее слабых игроков . В целом и без кризиса в зоне риска находилось 500–600 компаний, — сказал Николай Алексеенко.

Тенденцию подтвердили другие участники рынка недвижимости. В первую очередь стройки могут остановиться у малых и средних региональных девелоперов, уточнил член общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Если ситуация с пандемией продолжит развиваться по негативному сценарию, то в долгосрочной перспективе она приведет к заметному снижению объемов ввода жилья, считает он.

Кто здесь лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если стройки остановятся хотя бы на месяц, минимум 30–35% домов не будут сданы вовремя . В долгосрочной перспективе это гарантирует банкротство до 30% компаний строительной отрасли, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Мы уже зафиксировали снижение темпов строительства. Однако во многом ситуация зависит от региона и запаса прочности отдельно взятого девелопера. Однозначно федеральная власть будет поддерживать системообразующих застройщиков, крупных местных игроков, — полагает директор Института проектирования и экспертиз, член экспертного совета Уральского объединения строителей Евгений Лоскутов.

На рынке недвижимости останутся только сильные компании ― те, чья финансовая подушка позволяет пережить «шторм». Речь идет о ключевых игроках рынка, которые прошли уже не один кризис, добавил генеральный директор Ikon Development Антон Детушев.

Если в стране введут режим чрезвычайной ситуации и принудительно закроют производства, все стройплощадки могут столкнуться с дефицитом материалов и комплектующих, спрогнозировал Андрей Колочинский. А отсутствие даже не самых важных позиций может привести к разрыву технологической цепочки. Кроме того, возобновление работы большинства производств — это сложный технологический процесс, на который потребуется дополнительное время, уточнил он.

Помощь отрасли

Минстрой России мониторит финансовое положение региональных девелоперов. Также министерство совместно с регионами разработало меры, направленные на поддержку строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Например, до 1 января 2021-го отменено взыскание неустойки с девелоперов за просрочку строительства.

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина добавил, что субъектам поручено следить за ценообразованием в отрасли и не допустить повышения цен.

— Мы продолжаем мониторинг как наличия материалов, так и их стоимости, — сказал он.

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) также создало ситуационный центр, который принимает инициативы, направленные на улучшение ситуации, от саморегулируемых организаций по всей стране.

— Мы тоже направили свои предложения. Во-первых, нужно ввести обязательное авансирование муниципальных и коммерческих контрактов до 30%. Во-вторых, важно решить проблему точных сроков постоплат — сейчас заказчики могут задерживать оплату до трех месяцев. В-третьих, принять меры против демпинга, который не позволяет зарабатывать добросовестным компаниям, — рассказал Евгений Лоскутов.

Кто здесь лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Андрей Колочинский считает, что в сложившейся ситуации целесообразно предложить помощь со стороны государства не только девелоперам, но и производителям стройматериалов.

— Эффективной мерой могла бы стать компенсация заработной платы отправленным на каникулы сотрудникам, которые сегодня продолжают получать выплаты за счет работодателей, — добавил он.

Кроме того, стоит включить строительную сферу в список отраслей, наиболее пострадавших в условиях пандемии, считает Николай Алексеенко.