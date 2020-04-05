Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку

Россияне взяли рекордный объем ипотечных ссуд в I квартале 2020 года. Он увеличился на 21,5%. Количество займов — на 9%. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ и опрошенных «Известиями» банков. Средний размер и срок ипотеки также выросли до 2,44 млн рублей и 16,5 года соответственно. Темпы выдачи в начале года обусловлены исторически низкими процентами, ростом цен на квадратные метры, а также тем, что граждане решили скупать жилье для сохранения своих накоплений, объясняют эксперты . Банкиры отмечают, что интерес граждан к жилищному кредитованию упадет, если ставка взлетит до 11%.

Рекордный рост

Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года. По данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем выдачи жилищных кредитов за первые два месяца составил 435 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число выданных ссуд выросло на 9%, до 178,2 тыс. Пока информации за март в ОКБ нет.

— Цифры на начало года установили абсолютный рекорд, — констатировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

По его словам, средняя сумма ипотечного займа выросла на 11,5%, до 2,44 млн рублей, а сроки кредитования на 7,5 месяца — до 16,5 года.

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Динамику за март предоставили в кредитных организациях. Абсолют банк увеличил объем выдач на 22%, до 4,3 млрд рублей, а количество займов на 13%, до 1,6 тыс. сделок . В марте возник ажиотажный спрос, отметила зампред правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. Такую же тенденцию зафиксировали в банках «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».

За первые три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого объем выданных кредитов вырос на 89%, а количество на 51%, сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В ПСБ количество выданных ипотечных кредитов в I квартале 2020 года уже на 40% превышает показатель IV квартала 2019 года, заявила начальник управления продаж банка Татьяна Чернышева . Динамика выдачи в марте относительно февраля показала рост на 30%. Наиболее существенно средний чек по жилищным ссудам вырос в Москве — на 27%, Санкт-Петербурге — на 21%, в регионах — на 12%, добавила она.

В прошлом году часть клиентов ожидала снижения процентных ставок вслед за падением ключевой ставки. Они формировали спрос первые два месяца 2020 года, рассказал управляющий директор Абсолют банка Иван Любименко.

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— Цена квадратного метра неуклонно росла с начала года. Можно ожидать дальнейшего увеличения стоимости жилья из-за перехода на эскроу-счета, — считает он.

По его словам, скачок числа заявок произошел, когда курс рубля резко снизился . Граждане спешат определиться с выбором квартиры и хотят скорее выйти на сделку до повышения ставок банками. Коронавирус и «выходные дни» стали дополнительными факторами, которые заставили поторопиться с оформлением ипотеки, добавил Иван Любименко.

Значительный рост выдачи связан в первую очередь со снижением ключевой ставки, но ситуация с коронавирусом также оказывает влияние на всплеск интереса к жилищным займам , поделился мнением начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о числе выданных ипотечных займов в I квартале 2020 года и о причинах роста показателя.

Средство сохранения

Процентная ставка и цена квадратного метра показали лишь корректировку, большая часть спроса обусловлена тем, что граждане пошли покупать недвижимость для защиты накоплений от обесценивания, считают в банке «Санкт-Петербург». Вероятно, это еще не конец тренда на рост продаж, добавили там.

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— В меньшей степени повышение спроса в марте связано с желанием заемщиков закрепить минимальную ставку, а в большей — с желанием сохранить накопления от обесценивания, — солидарна Наталья Шабунина.

Эксперты согласны с тем, что исторически самые низкие ставки и субсидии государства стали одним из основных драйверов ипотечного рынка в первые два месяца этого года. Однако в феврале стало очевидно, что вирусный фактор приведет к негативным последствиям для экономики России и в целом всего мира, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В конце прошлого года в некоторых банках можно было взять жилищный займ под 7,7% годовых. Сейчас часть банков уже повысили ставки на 1–2 п.п.

Процент отсечения

Статистика 2019 года показывает, что увеличение ставки на один процентный пункт может привести к снижению спроса примерно на 10%, рассказал руководитель направления банковских рейтингов агентство НКР Михаил Доронкин.

По словам Натальи Шабуниной, порогом чувствительности для клиентов станет ипотечная ставка в 11% годовых: при превышении данного показателя интерес граждан к ипотечным программам резко падает.

Удержание ставок не выше психологического уровня в 10–11% позволяет сбалансировать рынок, полагает Татьяна Чернышева. Поддержку также будут оказывать государственные программы льготного кредитования, а именно дальневосточная, семейная ипотека и возможность использования материнского капитала, добавляет она.

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При резком падении спроса или повышении процентов целесообразно будет задействовать программу субсидирования ипотеки — аналогичную действовавшей в кризис 2015–2016 годов, считают в ДОМ.РФ. За время ее работы было выдано 514 тыс. кредитов на 929 млрд рублей — 37% всех ипотечных займов за этот период.

Банкиры отмечают, что пока цена квартир только увеличивается. Стоимость квадратного метра вряд ли будет сокращаться, потому что курс рубля влияет на себестоимость стройки. Часть материалов и техники приобретается из-за рубежа, добавил Иван Любименко.