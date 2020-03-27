Этажом ниже: в России выявлены тысячи многоквартирных домов-самостроев

В стране выявлены тысячи многоквартирных домов-самостроев, подлежащих сносу, рассказали «Известиям» во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан. Подавляющее большинство таких зданий возводят мошенники — на землях, предназначенных для частного строительства. Сейчас формируется реестр проблемных объектов для решения проблем людей, уже купивших квартиры в таких домах.

Масштабы бедствия

С ноября прошлого года в России создается Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства, его формированием занимается ВЦНСП. В перечень включаются многоквартирные жилые дома и незаконно возведенные поселки с индивидуальными строениями, появившиеся до ноября 2019-го. Создание основной части списка планируется завершить к осени, сообщил «Известиям» руководитель центра Александр Моор. Всего по стране насчитываются тысячи таких объектов, точное количество будет названо по окончании работы, сказал он. Но предположительно, их более 10 тыс., добавил Александр Моор.

Тенденцию подтвердил зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев. По его оценкам, граждан, купивших квартиры в таких домах, — десятки тысяч человек. Они не могут оформить право собственности на приобретенное жилье, а также рискуют лишиться его совсем, если дом снесут по решению суда , сказала руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

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— И это только предварительные подсчеты, пострадавших может быть гораздо больше. Например, составление реестра обманутых дольщиков начиналось с 30 тыс. человек, а в итоге оказалось, что их около 250 тыс. , — добавил Павел Федяев.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, самостроем считаются здания, возведенные на участках, которые предназначены для других видов сооружений (например, жилье — на земле под склады). А также объекты, возведенные с нарушениями градостроительных норм или без разрешения на строительство. Для признания дома самовольной постройкой достаточно одного из этих пунктов. Снести их могут по решению суда.

Всего в стране насчитываются десятки тысяч самостроев — многоквартирных и частных домов, а также коммерческих зданий, рассказал «Известиям» председатель национального центра «Жилстройконтроль», член общественного совета при Главгосстройнадзоре Московской области Константин Иванов.

— В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, где только в 2019-м было подано 1,2 тыс. исков о сносе самовольных построек. Ежегодно здесь выявляется около 1 тыс. таких зданий, — рассказал Александр Моор.

Также лидируют Дагестан и Крым, добавил он. В подведомственном министерству строительства и ЖКХ «Роскапстрое» «Известиям» сообщили, что в конце прошлого года правительство РФ поручило провести техническое обследование многоквартирных самостроев в Дагестане. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было легализовать безопасные для проживания дома, объяснил Александр Моор.

В Минстрое, администрациях Краснодарского края и Дагестана на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

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Зампред совета министров Крыма Евгений Кабанов сообщил «Известиям», что в республике только с 1 января 2020 года выявлено 335 самостроев. Сейчас в регионе формируется реестр таких объектов, он должен быть готов к 1 мая этого года. Чтобы снизить количество новых проблемных сооружений, будут проводиться рейды службы Госстройнадзора республики для выявления таких объектов на начальной стадии строительства, добавил он.

Приоритет государства — помощь гражданам, которые приобрели квартиры в таких домах, уточнил Павел Федяев. Реестр самостроев создается именно с этой целью, добавил Александр Моор.

Причины и решения

Незаконным строительством занимаются мошенники, которые пытаются заработать любой ценой, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. И основная причина появления самостроев — недостаточный контроль со стороны местных властей, высказал мнение президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Один из способов заработка недобросовестных застройщиков — самовольное увеличение согласованных параметров дома, например этажности или фундамента , отметил Константин Иванов. По закону за ходом процесса должны следить региональные стройнадзоры. Но мошенники нарушают правила только к концу стройки, когда дом уже практически готов, а квартиры в нем распроданы. Такие девелоперы рассчитывают на то, что заплатят штраф, а местные власти согласятся изменить документацию и легализовать здание, чтобы помочь обманутым гражданам, рассказал он.

Но большинство многоквартирных самостроев — около 90% — появляются на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) , сказал Александр Моор. Физические лица, вместо того чтобы построить частный дом, возводят многоквартирный на 3–7 этажей, и особенно эта практика распространена на юге России, уточнил он.

Как правило, коммунальные ресурсы для таких домов поставляются от автономных тепловых пунктов и скважин, к электричеству ИЖС обязаны подключать сетевые компании, сказал эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Чаще всего за услуги ЖКХ жильцам приходится платить по более высоким тарифам, чем в обычных многоквартирных домах, отметил Александр Моор.

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Впрочем, последние несколько лет количество новых многоквартирных самостроев в некоторых регионах сводится к нулю. Например, в Москве и Московской области такой дом не может быть возведен, подключен к коммуникациям и тем более заселен, сказал Александр Ручьев.

Немалую роль в повышении эффективности госконтроля сыграли вступившие в силу в августе 2018 года изменения в Гражданский и Градостроительный кодексы, касающиеся самостроев, отметил начальник главного управления Госстройнадзора по Московской области Артур Гарибян. Однако даже в столичном регионе по-прежнему остается актуальной проблема частных самостроев — в первую очередь потому, что многие владельцы земельных участков не знают, что перед возведением любого дома необходимо получать разрешение на это, объяснил он.

— После выявления самостроев мы направляем информацию о них в органы местного самоуправления. Как правило, власти идут навстречу гражданам и амнистируют эти постройки, — добавил Артур Гарибян.

В наиболее же проблемных регионах многоквартирные самострои продолжают появляться, подчеркнул Александр Моор. По этой причине необходимо дальнейшее ужесточение законодательства — увеличение штрафов для недобросовестных компаний, вплоть до введения уголовной ответственности, считает Константин Иванов. Также необходимо усилить контроль со стороны региональных властей и усилить ответственность глав администраций, на чьих территориях появляются новые самострои, добавил Александр Моор.