Права у дома: в России появится система контроля ветхого жилья

В России создадут систему технического учета домов, которая позволит детально контролировать состояние жилого фонда. Проработку поправок поручили Минстрою, говорится в документах правительства, копия есть в распоряжении «Известий» . Изменения необходимы для повышения эффективности капремонта в стране и снижения количества ветхих домов. Благодаря системе техучета появится возможность корректировать программы ремонта и отдавать приоритет наиболее нуждающимся в нем зданиям , рассчитывают эксперты.

Учетные правила

Правительство поручило Минстрою проработать поправки в законопроект об изменениях в Жилищный кодекс . Они нужны для создания системы технического учета жилого фонда в стране. Об этом говорится в протоколе от 6 октября 2019 года за подписью и.о. директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Вячеслава Торсунова. В документе уточняется, что система техучета необходима для повышения эффективности капитального ремонта.

Создание системы позволит скорректировать программы — появится возможность отдавать приоритет наиболее нуждающимся в капремонте домам , сказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. Он добавил, что по сути, появится контроль за ветхими домами — это необходимо, чтобы они не становились аварийными.

По словам Павла Склянчука, поправки планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Эту информацию «Известиям» подтвердила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова . Она отметила, что Минстрой привлекал ассоциацию для разработки поправок.

–– Участники рынка ждут эту систему, она действительно очень нужна , –– подчеркнула Анна Мамонова.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что поправки в настоящий момент находятся на стадии проработки.

Крупными мазками

Чтобы адекватно формировать долгосрочные программы капитального ремонта, необходимы данные о реальном состоянии жилых домов, отметил депутат Госдумы Илья Осипов . За последние десять лет, после того, как в 2008 году была упразднена обязательная система Бюро технической инвентаризации (БТИ), информация о состоянии домов в большинстве регионов оказалась утеряна.

Как уточнил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов, часть полномочий БТИ — по регистрации собственности и созданию кадастровых документов, передали Росреестру. В результате у домов, по сути, остался только кадастровый паспорт, который можно сравнить с паспортом человека — в нем лишь самая необходимая информация , уточнила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

–– Поэтому программы капремонта были составлены «на глазок», крупными мазками — очередность ремонта определяется в соответствии с годом постройки и серией дома, –– сказал Илья Осипов.

Этого недостаточно, поскольку существует множество факторов, влияющих на состояние здания , отметил Павел Склянчук. К примеру, 20 лет назад могло произойти небольшое землетрясение, ураган или наводнение, что отразилось на конструктивных элементах. За старыми домами нужно внимательно следить и вовремя их «лечить», чтобы они оставались безопасными, подчеркнул он.

Как рассказала генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина, сейчас даже проектно-сметная документация на капитальный ремонт дома составляется по одному шаблону, зачастую без выезда проектировщиков на объект.

–– На месте выясняется, к примеру, что в смете серия и этажность дома совпадают с реальностью, но не соответствуют индивидуальные характеристики, –– уточнила эксперт.

Решение проблем

По мнению парламентария Ольги Павловой, система государственного учета домов станет решением перечисленных проблем.

–– Совместно с депутатами Госдумы мы неоднократно предлагали редакцию поправок к законопроекту, которую поддержали и регионы, и профильный комитет, –– сказала она.

Создание системы предполагает, что в одном месте будут собраны все сведения о состоянии домов — например, когда проводился текущий и капитальный ремонт, в каком состоянии находятся конструкции здания и другая важная информация, рассказала Анна Мамонова. Это позволит выставлять приоритеты в краткосрочных и долгосрочных программам капремонта. Кроме того, если за домом следить, своевременно делать текущий и капитальный ремонт, это отдалит его ветшание, добавила эксперт.

Также появится возможность контролировать деятельность подрядчиков и их реальные расходы , отметила адвокат НЮС «Амулекс» Виталина Лимонова.

В протоколе правительства говорится, что электронный архив технической документации должен быть создан на базе системы ГИС ЖКХ. По словам исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов, работа системы техучета жилого фонда предполагает и регулярный осмотр домов. Однако вопрос о том, кто именно будет проводить осмотры и за чей счет, пока остается открытым и находится в стадии обсуждения , уточнила Анна Мамонова.

Стоимость экспертизы технического состояния жилого дома в Москве начинается от 30 тыс. рублей , в Петербурге — от 25 тыс., в регионах — от 20 тыс. Окончательная цена зависит от разных факторов, полноценное обследование 5-этажного здания может обойтись и в 1 млн рублей , оценил директор по развитию оценочной компании «Апхилл» Лев Сальц.