Пожилой фонд: созданы правила признания домов аварийными

В России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей, рассказали «Известиям» в конструкторско-технологическом бюро, разработавшем документ. Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, — дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д. Сегодня конкретных критериев признания жилья аварийным не существует, и зачастую люди на годы остаются в опасных зданиях, отмечают депутаты Госдумы. Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник ГД рассмотрит его во втором чтении.

Веяния времени

Для жилых домов высотой до пяти этажей включительно создали свод правил (СП) по признанию их аварийными. Об этом «Известиям» рассказали в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ). Там пояснили, что разработали нормы совместно с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Новые правила предназначены для оценки технического состояния домов — это поможет выявить аварийное и ограниченно работоспособное жилье, уточнил партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев.

Критерии созданы для разных видов материалов и частей зданий. Оцениваться будут в первую очередь несущие строительные конструкции. Среди их повреждений и дефектов, из-за которых можно признать дом аварийным, — сквозные трещины, прогибы и выгибы, просадки. Другие признаки — изменение проектного положения (отклонения от вертикали, смещение с опор и тому подобное), уменьшение площади сечения элементов несущих конструкций из-за разрушения и износа материалов, пояснил Алексей Беляев.

По данным Минстроя, представленным в конце прошлого года на заседании Совета Федерации, 96% аварийного жилья — не выше пяти этажей (из них 68% — двухэтажные дома, 22% — одноэтажные, 6% — 3–4-этажные). Поэтому СП ориентирован на специфику именно таких домов, уточнил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Конкретизация критериев признания жилья аварийным — это один из пунктов законопроекта, формирующего новые механизмы расселения таких домов, отметил депутат ГД Илья Осипов. Документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении 14 ноября. А 17 декабря планируется рассмотреть его во втором чтении.

–– Свод правил может стать подзаконным актом. Мы попросили правительство, чтобы к третьему чтению был подготовлен его проект, –– уточнил Илья Осипов.

Сегодня дома оцениваются по ГОСТ Р «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», но этот стандарт не содержит четких критериев. Также механизм признания жилья аварийным регулирует постановление правительства от 2006 года. Однако, как уточнил Алексей Беляев, точный и пошаговый механизм оценки в нем не прописан. В следующем году планируется выпустить поправки к постановлению в соответствии с разработанным СП, добавил эксперт.

Необходимость создания свода правил обусловлена и тем, что появляются новые технологии как в строительстве и эксплуатации зданий, так и в сфере оценки прочности их конструкций, отметил юрист «Амулекса» Дмитрий Томко.

В разработанном своде правил указываются процедура и регламент признания домов аварийными, методика оценки технического состояния несущих строительных конструкций и жилого здания в целом, общие правила проведения освидетельствования его техсостояния и другие положения. Свод правил уже прошел публичные слушания, получил положительное заключение экспертизы технического комитета по стандартизации 465 и проходит процедуру утверждения в Минстрое, рассказал Алексей Беляев.

В Минстрое и Фонде содействия реформированию ЖКХ от комментариев отказались.

Рушатся под ногами

Сегодня чаще всего признание дома аварийным зависит не от его реального состояния, а от количества средств на расселение, которые есть у местных властей, отметил Павел Склянчук. Действительно, если денег нет, решение затягивается как можно дольше, подтверждает Илья Осипов. Дело в том, что каждый признанный аварийным дом нуждается в немедленном расселении, задержка грозит главе муниципалитета персональной ответственностью вплоть до уголовной, уточнил он.

В результате людям приходится годами жить в непригодных домах. Например, недавно стало известно о такой ситуации в Перми — жильцы пожаловались на трещины в фундаменте и несущих стенах, разрушающиеся лестницы, затопленный подвал.

–– Несмотря на всё это, 11 декабря администрация города дала окончательный ответ — в здании будут делать обычный капремонт, –– рассказала «Известиям» жительница дома Ирина Клевцова.

По ее словам, жильцы намерены собрать деньги на независимую экспертизу состояния дома, чтобы в дальнейшем подавать иск в суд для признания его аварийным. По данным КТБ ЖБ, подобная экспертиза в среднем стоит 100 рублей за 1 кв. м.

Похожий случай был зафиксирован в Серове (Свердловская область). Несколько лет назад депутат Госдумы Дмитрий Ионин временно заселился в один из старых бараков, который местные власти отказывались признавать аварийным. По официальным данным, степень его износа составляла всего 53%. Но спустя несколько дней экспертиза показала, что на самом деле показатель составляет 83%, рассказал Дмитрий Ионин «Известиям».

Происходят и обратные ситуации — когда дом на привлекательной территории признают аварийным, хотя на самом деле он находится в хорошем состоянии, отметил Павел Склянчук. Например, так в Екатеринбурге под видом аварийного чуть не снесли сталинский дом в отличном состоянии, чтобы расширить филармонию. По словам Дмитрия Ионина, чтобы этого не допустить, пришлось привлечь прокуратуру.

Уточнение критериев аварийности жилья поможет избежать подобных конфликтных ситуаций и исключить разночтения в методах признания домов непригодными для жилья, считает Илья Осипов.

Но даже после появления единого свода правил, все решения по-прежнему будут приниматься на уровне муниципалитетов, отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Для решения вопроса, по ее мнению, обязанность по расселению аварийных домов целесообразно передать региональным властям.