Правительство представит допмеры поддержки экономики на этой неделе

Правительство на этой неделе представит президенту России Владимиру Путину дополнительные меры поддержки экономики. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Конечно, мы следим за тем, что происходит в экономике, и принимаем соответствующие решения. По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство», — сказал Мишустин.

В частности, по словам премьер-министра, малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов.

«Им не нужно будет всё гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения. То есть в некоторых случаях — практически до конца 2021 года», — подчеркнул Мишустин.

В минувшую субботу СМИ сообщили, что правительство готовит пакет мер по поддержке российской экономики на сумму 1 трлн рублей. Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты сотрудникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

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На прошлой неделе, правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что этот перечень может быть расширен.

Кроме того, Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.