В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.

Эксперты ожидают, что реальные располагаемые доходы жителей страны могут снизиться на 17,5%. По прогнозу в обзоре «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры», что это будет нижняя точка спада, после чего начнутся постепенное восстановление.

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года, согласно базовому сценарию ВЭБ.РФ, пишет ТАСС.

Снятие карантинных мер в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге произойдет с середины июня. В других регионах это возможно на месяц раньше.

Кроме того, по базовому сценарию по итогам этого года реальные располагаемые доходы жителей России возможно сократятся на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года.

Эксперты ожидают, что сокращение ВВП по итогам 2020 года составит 3,8%. В следующем году экономика начнет быстрое V-образное восстановление, и этот показатель вырастет на 4–48%. Данный сценарий считается оптимистичным. В его рамках предполагается, что уже в этом году будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу восстановить свою деятельность с середины года, объяснил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Конечно, если это всё (антикризисные меры господдержки. — Ред.) будет сдвинуто во времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет. Есть риск, что вместо V-образного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», — добавил он. L-образная траектория означает, что после падения будет следовать долгий период медленного роста экономики.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам противодействия распространению коронавируса.

В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, касающихся в том числе подготовки медучреждений к приему пациентов с COVID-19, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

В частности, Путин сообщил о выделении более 33 млрд рублей на разворачивание дополнительных коек в больницах и 13 млрд рублей на закупку медицинской техники. Еще 10 млрд рублей передано на поддержку медицинского персонала и врачей скорой помощи.

Для малого и среднего бизнеса будут снижен размер социальных взносов с 30 до 15% и введена отсрочка на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС. Регионы составят список системообразующих предприятий, которым окажут дополнительную поддержку.

В апреле, мае и июне будут организованы выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет и от трех до семи лет. Пособия по безработице будут выплачиваться по максимальной планке.

Путин заверил, что власти окажут поддержку отраслям экономики, пострадавшим от коронавируса, рынку труда, системе здравоохранения и гражданам в целом.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.