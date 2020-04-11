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Кремль спрогнозировал долгосрочный экономический кризис после COVID-19

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Кризис после победы над распространением коронавирусной инфекции будет ощущаться не один и не два месяца. Такое заявление в субботу, 11 апреля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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Последствия пандемии, по словам представителя Кремля, обернутся «жесткой ситуацией» для мировой экономики.

О том, что коронавирус приведет в 2020 году к худшему экономическому спаду со времен Великой депрессии, заявили 9 апреля в Международном валютном фонде (МВФ). По словам директора-распорядителя организации Кристалины Георгиевой, мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса. Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в нынешнем году станет резко отрицательным.

8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда сообщило, что в связи с распространением коронавируса без работы могут остаться миллиарды людей по всему миру. В основном это затронет сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, различных производств и розничной торговли.

3 апреля МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики. По словам Георгиевой, сейчас рецессия хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

Сравнил проблемы, которыми обернется пандемия коронавируса с финансовым кризисом 2008–2009 годов и президент России Владимир Путин 26 марта в ходе первого в истории виртуального саммита «большой двадцатки». По словам российского лидера, пандемия коронавируса грозит куда более серьезными последствиями, а торговые санкции усугубляют рецессию.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 11 апреля, в мире коронавирусом инфицировано 1 712 655 человек, вылечились ― 388 555, скончались ― 103 639.

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