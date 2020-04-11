Кремль выразил надежду на силу духа американцев для победы над COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в субботу, 11 апреля, заявил, что Москва сочувствует США в связи с тяжелой ситуацией в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Мы все очень сочувствуем американцам в связи с той ситуацией, которая сложилась, и надеемся, что американцам хватит духу и возможности, чтобы переломить кризис, который сейчас наблюдается», — сказал он в интервью программе «Большая игра».

Ранее в субботу университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд) опубликовал данные о количестве жертв коронавирусной инфекции в США за минувшие сутки. Согласно предоставленной информации, за последние 24 часа в Штатах в результате заражения скончались более 2 тыс. человек.

На сегодняшний день, по данным университета, количество летальных случаев от COVID-19 в США достигло 18 777 человек. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено более 501 тыс. случаев заражения. Вылечились — 29 191 пациент.

Самая тяжелая эпидемиологическая обстановка, как сообщает ABC News, наблюдается в штате Нью-Йорк. Там, в спальных районах через реку Гудзон в Нью-Джерси, к востоку от Лонг-Айленда и к северу от Коннектикута были зарегистрированы самые крупные вспышки заболеваемости в стране. Более половины смертей от COVID-19 в США пришлось именно на этот штат.

Ранее 10 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по прогнозам в стране от коронавируса умрут менее 100 тыс. человек, хотя раньше говорилось, что их число может достичь 225 тыс. В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

В мире на сегодняшний день коронавирусная инфекция с момента ее появления в Китае в конце декабря была диагностирована почти у 1,7 млн человек. Выздоровели около 376 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.