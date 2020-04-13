Из одного теста: ГД и СФ рассмотрят новый пакет антикризисных законов

Расходы бизнеса на борьбу с COVID-19 будут учтены при начислении налогов, а пособия по безработице выплатят без учета доходов, полученных до увольнения. Это лишь часть нового пакета антикризисных законодательных мер, которые Госдума рассмотрит в течение этой недели. Как сообщили «Известиям» в руководстве палаты, также депутаты ожидают от правительства документов о повышении выплат за каждого ребенка в семье, а также о страховании и доплатах медработникам. Новый пакет мер готовы поддержать и в Совете Федерации (СФ), который 17 апреля проведет внеочередное заседание. К слову, как и депутаты, сенаторы сдадут тесты на COVID-19. После рассмотрения законопроектов парламентарии до 6 мая планируют уйти на самоизоляцию — часть Думы уже работает в удаленном режиме.

Без политиканства

На этой неделе парламент рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии, рассказал «Известиям» член совета Госдумы, первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

— Речь будет идти о новых нормах максимальных выплат пособий по безработице, которые по предложению президента будут увеличены до уровня МРОТ — 12,3 тыс. рублей. Кроме того, об увеличении безработным ежемесячных пособий на детей до 3 тыс. рублей. Также мы ждем законопроектов по страхованию врачей и установлению доплат медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией COVID-19, — пояснил парламентарий.

Госдума рассмотрит и новые предложения кабмина по поддержке бизнеса, экономики и субъектов Федерации. Как выяснили «Известия», в минувшую субботу правительство уже внесло в парламент часть документов. Это, например, поправки в статью 264 Налогового кодекса, которыми предлагается снизить издержки бизнеса, обусловленные борьбой с распространением коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об освобождении от налога на прибыль расходов предприятий на закупку средств защиты от COVID-19, тестов и медицинского оборудования.

з1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, кабмин внес поправки в законы «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В данном случае речь идет о пособиях по безработице, которые станут выплачиваться без учета доходов, полученных до увольнения.

Третьим законопроектом стали поправки в закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Он наделяет правительство правом устанавливать особенности порядка и сроки представления бизнесом информации в Пенсионный фонд, в территориальные органы сведений о трудовой деятельности работников.

Поручение разработать пакет мер из 12 пунктов глава кабмина Михаил Мишустин дал министерствам 9 апреля.

— ЛДПР их поддержит, исходя из того, что они носят социальную направленность и усиливают меры поддержки населения, — сообщил «Известиям» зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов также заявил, что фракция не будет заниматься политиканством и проголосует за все предложенные кабмином инициативы.

— Меры принимаются последовательно, в зависимости от того как развивается ситуация. Они своевременны и последовательны. Хотя, может, некоторые и запаздывают, — отметил парламентарий.

По его словам, он обратил бы внимание на более активную поддержку реального сектора экономики, предоставление льгот самозанятым, а также проблему безработных мигрантов, часть которых следовало бы отправить к себе на родину.

з2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В КПРФ «Известиям» заявили, что хотели бы дождаться заседания ГД и ознакомиться со всеми подготовленными к нему документами.

— Инициатива правительства об учете расходов бизнеса на затраты по борьбе с коронавирусом правильная и актуальная, но надо внимательно изучить все документы, — заявил «Известиям» зампред фракции Валентин Шурчанов.

По его словам, депутаты уже начали готовиться к заседанию и в это воскресение, 12 апреля, сдали тесты на COVID-19. Парламентарии примут законопроекты в два этапа на заседаниях 14 и 17 апреля, после чего их ждет неделя работы в регионах, а затем до 6 мая они все уйдут в самоизоляционные отпуска. Часть сотрудников парламента уже переведена на работу в удаленном режиме.

Брать пример с китайцев

Верхняя палата рассмотрит принятые Госдумой законопроекты на заседании 17 апреля, рассказал «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.

— С 15-го по 16-е у нас пройдут комитеты, а 17-го состоится пленарное заседание, решение о котором примет совет палаты. Хотя у нас самоизоляция, но заседания проходят в обычном, не дистанционном режиме. Повестка, как я предполагаю, будет состоять из блока законопроектов, которые будут разработаны и внесены правительством в Госдуму по последним поручениям президента РФ, — пояснил парламентарий.

Первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский сообщил «Известиям», что сенаторы, как и депутаты, за несколько дней до заседания пройдут тестирование на COVID-19.

— Пока повестка неизвестна. Но очевидно, что приоритетными станут поручения правительству президента и принятие законопроектов о социальных выплатах, — пояснил сенатор.

з3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эксперты считают, что меры по самоизоляции населения должны быть еще более жесткими и более эффективными для бизнеса.

— Правительство готово сегодня к любому развитию событий, хотя некоторые меры принимаются с запозданием, например по поддержке бизнеса. Предприниматели и люди, которые работают в частных структурах, сейчас не всегда видят ответы на возникающие у них вопросы, — отметил в разговоре с «Известиями» политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Поддерживать экономику важно, но меры в отношении самоизоляции граждан должны быть еще более жесткими, заявил «Известиям» глава Института избирательных технологий Евгений Сучков. Иным способом ситуацию не изменить, отметил эксперт.

Экономист Алексей Скопин считает, что давать оценку эффективности принятых мер пока рано, так как ситуация в регионах разная, как и степень реагирования местных властей. По его мнению, например, в Москве можно ввести и более жесткий карантин, а в регионах, где случаев немного, наоборот, реагировать более мягко. Если говорить об экономике, то главной проблемой, по мнению эксперта, остаются существенные долги субъектов по кредитам и медленное освоение федеральных средств. В целом же в борьбе с коронавирусом надо брать пример с китайцев, отметил эксперт.