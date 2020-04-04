Голикова анонсировала регистрацию теста на выявление иммунитета к COVID-19

Тест-система для определения иммунитета к COVID-19 будет зарегистрирована в середине апреля. Об этом в субботу, 4 апреля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что предварительные сроки прохождения регистрации — 10–15 апреля.

«Чрезвычайно важно, чтобы в первую очередь доступ к этому тестированию получили наши врачи, так как они находятся в непосредственном контакте с инфицированными — ровно так и будем действовать, как только система будет зарегистрирована», — сказала Голикова.

Вместе с тем в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что применение новой российско-японской тест-системы на выявление коронавируса тоже запланировано на апрель. Данные тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение на использование в России.

Накануне 3 апреля в Минпромторге заявили, что в России зарегистрировал еще одну тест-систему для выявления коронавирусной инфекции. Ее будет производить отечественная компания «ДНК-Технология».

Кроме того, на минувшей неделе глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о новой тест-системе в России, которая существенно сокращает время подготовки анализа. Общее время исследования снизилось до 90 минут.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения.

Сейчас под меднаблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 остаются 205 612 россиян, сообщает Роспотребнадзор.

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