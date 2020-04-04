Попова огласила долю бессимптомных случаев коронавируса в России

24,8% выявленных случаев коронавирусной инфекции в России проходят бессимптомно. Об этом заявила в субботу, 4 апреля, во время брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что носитель коронавируса без симптомов не вырабатывает к инфекции иммунитет. В то же время глава Роспотребнадзора подчеркнула, что один человек с выраженными симптомами может заразить еще трех.

«Мы сегодня тестируем порядка 34–37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры. Мы будем увеличивать это количество», — сказала Попова.

Кроме того, она упомянула, что сейчас в России 235 случаев заболевания среди детей, у 17 из них — пневмония.

«К счастью, «тяжелых» детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка», — добавила Попова.

В ходе этого брифинга Попова отметила, что большинство эпизодов передачи инфекции проходит капельным путем. В редких случаях коронавирус передается по воздуху или с поверхностей предметов.

В целом Попова считает, что ситуация с коронавирусом в России обладает оптимистическим сценарием. Добиться этого удалось, по ее словам, благодаря принятым мерам профилактики и противодействия.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.