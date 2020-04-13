Самолет с 3 млн медицинских масок прибыл из Китая в Екатеринбург

Самолет со средствами индивидуальной защиты от коронавируса прибыл из Китая в Екатеринбург. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В Екатеринбург прибыл самолет со средствами защиты для свердловских и челябинских больниц. Речь идет о 3 млн медицинских масок, 6 тыс. очках, 300 тыс. перчаток, 800 коробках с защитными костюмами», — написал Куйвашев.

Он отметил, что при текущем уровне заражения только одной 40-ой больнице в Екатеринбурге необходимо до 1 тыс. защитных костюмов в день. Скорая помощь, по его словам, нуждается в ежесуточном обеспечении 4 тыс. медицинских масок.

«В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть — Роспотребнадзору», — заверил губернатор.

Куйвашев подчеркнул, что это только первый из четырех самолетов, которые привезут гуманитарную помощь на Урал. Общий объем груза составит 100 т.

По данным на 12 апреля в Свердловской области зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом.

В начале апреля в Минпромторге сообщили, что Китай в качестве гуманитарной помощи поставил в Россию 26 т медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

В середине марта российская сторона отправила военный самолет с 23 т гуманитарной помощи в Китай.

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