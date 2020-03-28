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На Кубани приостановили междугороднее автобусное сообщение

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Автобусное сообщение между городами и районами Краснодарского края приостановлено на девять дней: с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Рейсы внутри муниципалитетов сокращены, но в пиковые часы общественный транспорт продолжит работать. Кроме того, на неделю отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром. Власти также рассматривают возможность приостановки движения электричек.

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Соответствующие меры приняты в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. На сегодняшний день в больницах региона лечение от него проходят 16 человек.

Ранее, в субботу, 28 марта, оперативный штаб сообщил об увеличении числа больных коронавирусом в России до 1264. Там также информируют о смерти четырех человек в Москве. Однако в этот же день в правительстве Оренбургской области рассказали о смерти 57-летнего пациента с COVID-19.

Накануне стало известно, что с 29 марта по 4 апреля в Карелии будет остановлен весь общественный транспорт, кроме такси.

С 28 марта в регионах России вводятся меры ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры и другие учреждения культуры, торгово-развлекательные и досуговые центры. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке, продолжат это делать.

Исключение сделано для непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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