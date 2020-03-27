Прямой эфир
Сюжет:

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

0
Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Это беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля», — заявил Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в Карелии пока нет подтвержденных случаев инфицирования, но республика относится к зоне особого риска из-за возвращающихся из других государств россиян.

Последние дни: автодилеры уходят на карантин
Каких изменений на рынке стоит ожидать, когда все закончится

Порядка 10 тыс. граждан приехали в Карелию из других стран за последние две недели и продолжают прибывать, поэтому республика относится к зонам особого риска, добавил Парфенчиков. Многие граждане не соблюдают карантин и не находятся в самоизоляции, отметил глава региона.

Он пообещал установить личности всех вернувшихся из-за рубежа жителей Карелии и применить жесткие меры по отношению к ним. «Не будете общаться с врачами, будете общаться с сотрудниками правоохранительных органов», — пообещал он.

Также в Карелии до 5 апреля вводится полный запрет на работу ресторанов, баров, мест отдыха, исключение сделано для аптек, АЗС, продовольственных магазинов.

Аналогичные меры введены в Москве, Московской и Ленинградской областях.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24,8 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СК РФ опровергли информацию о прекращении работы из-за коронавируса
В Минпросвещения допустили продление школьникам каникул после 6 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020