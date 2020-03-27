В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Это беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля», — заявил Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в Карелии пока нет подтвержденных случаев инфицирования, но республика относится к зоне особого риска из-за возвращающихся из других государств россиян.

Порядка 10 тыс. граждан приехали в Карелию из других стран за последние две недели и продолжают прибывать, поэтому республика относится к зонам особого риска, добавил Парфенчиков. Многие граждане не соблюдают карантин и не находятся в самоизоляции, отметил глава региона.

Он пообещал установить личности всех вернувшихся из-за рубежа жителей Карелии и применить жесткие меры по отношению к ним. «Не будете общаться с врачами, будете общаться с сотрудниками правоохранительных органов», — пообещал он.

Также в Карелии до 5 апреля вводится полный запрет на работу ресторанов, баров, мест отдыха, исключение сделано для аптек, АЗС, продовольственных магазинов.

Аналогичные меры введены в Москве, Московской и Ленинградской областях.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24,8 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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