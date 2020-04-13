В Москве оформили 1,8 млн цифровых пропусков

Более 1,8 млн москвичей оформили цифровые пропуска, разрешающие передвижения по городу при режиме самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, через сайт мэра было оформлено примерно 70% от всего количества электронных пропусков. Более 90% всех заявок оформляются для поездок на работу.

Лысенко также подчеркнул, что при передвижении москвичей по городу контролирующими органами будут проверяться все данные, которые граждане о себе заявили при оформлении пропуска. В случае если они окажутся неверными, пропуск будет аннулирован.

На прошлой неделе Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить цифровой пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив SMS на номер 7377. При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса Собянин сообщал 10 апреля.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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