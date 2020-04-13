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В ВОЗ назвали ношение масок будущей нормой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ношение маски в условиях пандемии коронавируса в скором времени может стать нормой. Такого мнения придерживается представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой, даже не только для успокоения людей. Но, должен добавить: не думайте, что можно делать всё, что вздумается, раз вы в маске», — сказал Набарро в программе Today BBC Radio 4 13 апреля.

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Представитель ВОЗ полагает, что людям придется привыкнуть «к новой реальности», так как их образ жизни изменится, ведь сроки создания вакцины пока неизвестны, а факт возможного повторного заражения коронавирусом еще не изучен.

В заключение Набарро призвал соблюдать социальную дистанцию, а также проявлять больше внимания к людям из группы риска, то есть пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями, пишет Liverpool Echo.

Ранее в этот день представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что маска не является гарантом спасения от коронавируса, если человек не соблюдает другие правила, такие как гигиена рук и ограничение контактов.

Кроме того, некоторые люди неправильно используют медицинскую маску. Так, промокшую от дыхания маску следует выкинуть через два часа после ношения, в противном случае можно самому стать источником заражения. Также Вуйнович рассказала, как приблизить пик заболеваемости COVID-19 в России.

По мнению директора института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, в ситуации с COVID-19 в России позитивной динамики не наблюдается из-за безответственности некоторых граждан. Эксперт подчеркнула, что многие молодые люди пренебрегают превентивными мерами, ошибочно полагая, что они не входят в группу риска.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.

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По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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