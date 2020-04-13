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В ВОЗ назвали способ приблизить пик заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Пик распространения коронавируса в России будет пройден быстрее, если граждане будут соблюдать социальную дистанцию и тем самым остановят передачу инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в понедельник, 13 апреля.

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«Чем быстрее и лучше будет соблюдаться социальная дистанция, лучше выявляться случаи заболевания и их изоляция, проводиться отслеживание и тестирование контактировавших с заболевшими и их изоляция на 15 дней, тем быстрее мы увидим снижение числа случаев», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, на прошлой неделе наблюдался рост социальных контактов жителей Москвы, а также случаи тяжелой пневмонии у людей, которые не контактировали с зараженными и не находились в изоляции. Из-за этого власти были вынуждены принять новые меры.

«Появление людей и автомобилей на улицах говорит о том, что люди встречаются, собираются группами — возможно, и в замкнутых пространствах. Поэтому необходимы меры для лучшего соблюдения (ограничений. — Ред.), снижения контактов», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что новые меры призваны сократить количество новых случаев заболевания и должны быть эффективными, однако их результативность зависит от соблюдения ограничений гражданами. Всех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, Вуйнович призвала носить маски, самоизолироваться даже от членов своих семей и соблюдать правила гигиены.

Ранее в этот день специалисты обновили прогноз по наступлению пика заражаемости в России. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, пик эпидемии наступит в конце апреля — перед майскими праздниками, после чего выйдет на плато, продолжительность которого будет зависеть от дисциплины граждан.

При этом директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович утверждает, что в ситуации с COVID-19 в России позитивной динамики не наблюдается. Ухудшение обстановки эксперт объяснила безответственностью некоторых граждан, в том числе молодых людей, которые пренебрегают превентивными мерами, ошибочно полагая, что они не входят в группу риска.

Глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова полагает, что пик заболеваемости в стране наступит через 10–14 дней. Такой прогноз она давала 7 апреля.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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