Петербургские ученые примут участие в разработке стандарта против COVID-19

ВОЗ предложил участвовать в разработке международного стандарта антигена (белка) и антител против коронавируса нового типа экспертам Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценили «высокий научный уровень и качество выполненных изысканий, в особенности по формированию панели сывороток», и выразили благодарность ученым СПбНИИВС, говорится в сообщении. Помимо России такой разработкой занимается всего 13 стран.

В ходе телеконференции рабочей группы ВОЗ, состоявшейся 10 апреля, ученые ФМБА представили результаты успешного определения специфических к коронавирусу антител в сыворотках переболевших пациентов с помощью иммуноферментного анализа. Теперь институт планирует получить стандарты вирусных антигенов и антитела к ним, наработанные иностранными управлениями по санитарному надзору, которые ранее были доступны только для производителей вакцин из других государств.

Ранее генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах.

В пятницу, 10 апреля, «Вектор» зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому коронавирусу. Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать иммунитет, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против COVID-19.