В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому коронавирусу.

Тест-система получила название «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор». Отмечается, что она была разработана в кратчайшие сроки и прошла все необходимые технические и клинические испытания.

Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет, а также проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.