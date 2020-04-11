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Первые тесты вакцины от коронавируса в РФ проведут на добровольцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

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По его словам, список добровольцев сформирован, в их числе есть и разработчики вакцин. Среди них — главный разработчик Ильназ Иматдинов, рассказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» в эфире телеканала «Россия 1».

Как добавил гендиректор «Вектора», клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом.

Накануне «Вектор» зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому коронавирусу. Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать иммунитет, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против COVID-19.

По состоянию на 11 апреля в России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

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