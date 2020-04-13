ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии организации, опубликованном в воскресенье, 12 апреля.

«Нет никаких доказательств того, что вакцина Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ) защищает людей от заражения вирусом COVID-19. <...> В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19», — говорится в заявлении.

Тем не менее в ВОЗ уточнили, что на данный момент проводятся два клинических испытания, посвященных вопросу применения прививки БЦЖ, и специалисты организации проведут оценку результатов исследования, когда они будут доступны.

8 апреля издание Daily Mail сообщило со ссылкой на американских врачей, что в странах, широко применяющих вакцины от туберкулеза, смертность от нового коронавируса почти в шесть раз ниже, чем в государствах, не применяющих эту практику.

По мнению главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директора Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексея Мазуса, прививка от БЦЖ создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 117 тыс. человек скончались.