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В ВОЗ призвали россиян не нарушать карантинные требования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Часть населения России все еще не воспринимает всерьез коронавирусную инфекцию и не соблюдает требования о самоизоляции. ОБ этом в понедельник, 13 апреля, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

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«Я думаю, что Россия и российское население может абсолютно соблюдать эти правила. Просто, возможно, есть еще прослойка населения, которая не доверяет, думает, что ничего страшного. Надо еще работать», — сказала эксперт.

Она также отметила, что вирус меняется — он воздействует не только на пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, но и на молодых людей, подростков.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома). Подобные меры также ввели и в других регионах страны.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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