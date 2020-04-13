В Москве увеличено число нарядов полиции на время действия самоизоляции

В столице увеличено количество нарядов полиции для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил замначальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Борис Бандура в эфире телеканала «Россия 24».

«Сотрудники полиции ориентированы на выявление граждан, не соблюдающих режим самоизоляции и пренебрегающих правилами социального дистанцирования. Полицейские продолжают патрулировать улицы и общественные места, в городе увеличено количеств нарядов. Вежливо и корректно мы призываем соблюдать режим самоизоляции, требуя не нарушать предписания коллег из Роспотребнадзор», ― цитирует его ТАСС.

Также Бандура добавил, что в настоящее время сотрудники ГИБДД стоят на въездах в город, чтобы контролировать передвижение транспорта и выявлять нарушителей самоизоляции.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону: (495) 777-77-77.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1 470.

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