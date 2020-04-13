Собянин доложил Путину о введении пропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о введении системы пропусков в российской столице.

Как отметил мэр Москвы, дополнительные ограничения передвижения по городу вводятся на фоне закрытия еще большей части предприятий. Работают только занимающиеся обороной и являющиеся критически важными для города. Речь идет об энергетике, коммуналке, медицине, банках и так далее, добавил Собянин.

«Чтобы контролировать эту систему, ввели пропускной режим, который будет работать начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Первым этапом это только для тех граждан, которые передвигаются на транспорте», — объяснил он.

До 1 мая в столичном регионе действует режим самоизоляции. Все жители обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных.

На прошлой неделе Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. Получить цифровой пропуск можно с 13 апреля с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, 1470 пациентов выписаны, 148 человек скончались.

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