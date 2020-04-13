Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус

В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест-системы на выявление коронавируса стали более эффективными. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Татьяна Алексеевна (Голикова. ― Ред.) сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», ― цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Собянин добавил, что в Москве наблюдается снижение госпитализации тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, что свидетельствует о повышении эффективности самих тест-систем. Также мэр столицы отметил, что благодаря этому в Москве стали выявлять больше больных.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить SMS на номер 7377. Также можно позвонить по телефону: (495) 777-77-77.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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